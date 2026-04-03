Россиянам объяснили, какие люди более привлекательны для клещей
Более заметными для клещей являются «люди с выраженным или специфическим запахом тела». Об этом RT рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.
По её словам, клещи «ориентируются на химические вещества, содержащиеся в поте человека». Также они чувствительны к концентрации углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе.
«Люди с учащённым дыханием, например, после тренировки — привлекают этих насекомых сильнее», — пояснила эксперт.
Полякова добавила, что в первую очередь вероятность нападения клеща «зависит от региона, местности и времени года».
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что клещи опасны тем, что переносят десятки вирусов.
