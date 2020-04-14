«Наша задача, чтобы к нам не попал ни один больной с коронавирусом»

В условиях распространения коронавирусной инфекции в России в учреждениях здравоохранения меняются режимы работы. Главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 (Екатеринбург) Игорь Трофимов в эфире НСН рассказал, как пандемия отразилась на его подчиненных.

«Ничего не поменялось за исключением того, что нам запрещено на сегодняшний день оказывать плановую медицинскую помощь. Оказываем только экстренную, неотложную помощь. С коронавирусом мы не работаем, для этого выделены отдельные больницы. Мы работаем только с неинфицированными и неконтактными» больными, - пояснил медик. Наша задача – чтобы к нам ни один контактный или зараженный больной не попал, чтобы он был остановлен на шлагбауме и отправлен в специализированное учреждение». - отметил главный врач.