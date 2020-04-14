«Наша задача, чтобы к нам не попал ни один больной с коронавирусом»
Главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 в эфире НСН рассказал, как его подчиненные работают в условиях пандемии.
В условиях распространения коронавирусной инфекции в России в учреждениях здравоохранения меняются режимы работы. Главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 (Екатеринбург) Игорь Трофимов в эфире НСН рассказал, как пандемия отразилась на его подчиненных.
«Ничего не поменялось за исключением того, что нам запрещено на сегодняшний день оказывать плановую медицинскую помощь. Оказываем только экстренную, неотложную помощь. С коронавирусом мы не работаем, для этого выделены отдельные больницы. Мы работаем только с неинфицированными и неконтактными» больными, - пояснил медик. Наша задача – чтобы к нам ни один контактный или зараженный больной не попал, чтобы он был остановлен на шлагбауме и отправлен в специализированное учреждение». - отметил главный врач.
По его словам, медперсонал готов работать в больницах с коронавирусом.
«Мы выполняем приказы министерства здравоохранения Свердловской области. Если нам прикажут отправить людей на помощь больнице, которая работает с коронавирусными или контактными больными, мы будет исполнять. Я знаю, что такой приказ готовится. Вопросы доплат только что были обсуждены. Все положенные выплаты работникам, которые будут работать в клиниках с коронавирусом, будут произведены», - сказал Трофимов.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН призвал власти и руководство медицинских учреждений обратить внимание на проблему страхования здоровья и жизни медперсонала.
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