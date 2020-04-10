Медикам в Москве предоставили проживание в отелях рядом с больницами

Медикам в Москве, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, выделено бесплатное жильё в комфортабельных отелях около учреждений здравоохранения. Об этом сообщил министр правительства российской столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он пояснил, что временное расселение в отелях преследует несколько целей. Это позволит оградить родных и близких медперсонала от риска заражения, минимизирует контакты с внешней средой, поскольку не надо никуда ездить. Кроме того, медики смогут восстанавливать силы в комфортной обстановке.

Как подчеркнул глава департамента, московские врачи, по сути, находятся в эти дни на передовой борьбы с COVID-19. Их героический труд позволяет сдерживать пиковую нагрузку на систему городского здравоохранения.

