Хватит экономить! «Лига защиты врачей» призвала ввести адекватную страховку для медиков

Министерство здравоохранения представило способы экстренной постконтактной профилактики коронавируса для медицинских сотрудников в случае попадания на кожу или слизистые оболочки биологических жидкостей. Так медработники, у которых существует риск быть инфицированными COVID-19, должны еженедельно проходить лабораторное обследование. А при появлении симптомов вируса, немедленно пройти тест на коронавирус. Кроме этого, все медики ежедневно проходят осмотр и термометрию, а также медикаментозную профилактику, отметил министр Михаил Мурашко.

Тем не менее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медикам хватает средств защиты.

«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.

Собеседник НСН также призвал власти и руководство медицинских учреждений обратить внимание на проблему страхования здоровья и жизни медперсонала.