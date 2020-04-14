Хватит экономить! «Лига защиты врачей» призвала ввести адекватную страховку для медиков
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» в эфире НСН оценил меры профилактики коронавируса для медицинских работников.
Министерство здравоохранения представило способы экстренной постконтактной профилактики коронавируса для медицинских сотрудников в случае попадания на кожу или слизистые оболочки биологических жидкостей. Так медработники, у которых существует риск быть инфицированными COVID-19, должны еженедельно проходить лабораторное обследование. А при появлении симптомов вируса, немедленно пройти тест на коронавирус. Кроме этого, все медики ежедневно проходят осмотр и термометрию, а также медикаментозную профилактику, отметил министр Михаил Мурашко.
Тем не менее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медикам хватает средств защиты.
«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.
Собеседник НСН также призвал власти и руководство медицинских учреждений обратить внимание на проблему страхования здоровья и жизни медперсонала.
«Я бы хотел обратить внимание на то, что у нас врачей призвали на такую благородную миссию, но как будет осуществляться их защита в случае заболевания, смерти, а такие риски есть, не продумали - нет у нас профессионального страхования. Теоретически, оно возможно, но отдано да откуп медицинским учреждениям, а они в свою очередь, видимо, из экономии пренебрегают этим. Во всяком случае, я не слышал, чтобы где-то сработала страховая система по обеспечению врача и его семьи в случае болезни. Почему то никто сегодня об этом не задумывается, а думать об этом надо», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
Он также отметил, что пока не понятно, когда и кому из медработников будут выданы обещанные президентом средства поддержки.
«Пока я не видел и не слышал ни документов, которые гарантируют конкретным врачам конкретные суммы, ни чтобы уже начались выплаты этих средств. Видимо, будет известно только впоследствии, где это будет выполнено и в каком размере», - заключил глава «Лиги защиты врачей».
Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением с апреля на три месяца установить федеральную выплату медицинским сотрудникам, которые работают с больными коронавирусом. Он заявил, что врачи должны получать надбавку в размере 80 тыс рублей, средний медперсонал и врачи скорой помощи – по 50 тыс рублей, а младший медперсонал, фельдшеры и водители – по 25 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что не удалось избежать заражения коронавирусом и главному врачу инфекционной больницы в московской Коммунарке Денису Проценко, главврачу ГКБ им. Давыдовского Елене Васильевой, а также главному врачу пермского онкодиспансера Максиму Мезенцеву. Имеются зараженные медики и в других регионах России, в связи с чем целые больницы закрывают на карантин.
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