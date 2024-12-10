«Нас не слушают!»: Демограф Ракша указал на ложь в 95% статей о демографии

«Матвиенко вряд ли может помочь нашей демографии, но раз она так много лет находится у власти, наверное, она очень хороший организационный менеджер, и лучшее, что она может сделать, это собрать и организовать работу специалистов, чего в нашей стране до сих пор еще ни разу не происходило. По опыту последних лет, у нас специалистов, к сожалению, совсем не слушают. Почему-то считается, что демография — это не наука и что власть держащие сами все прекрасно понимают. Они принимают решения, исходя из какого-то практического обывательского опыта. Специалистов не слушают принципиально. Я и в Госдуме бываю, и общаюсь с депутатами, оперирую аргументами, цифрами, то есть какой-то доказательной базой. Но почти все решения принимаются другие. Если вдруг что-то изменится, я считаю, это будет чудом», - заявил он.

Он также подчеркнул, что все принимаемые сегодня меры для борьбы со смертностью и по увеличению рождаемости – не работают.