«Нас не слушают!»: Демограф Ракша указал на ложь в 95% статей о демографии
В России не принято серьезно относится к науке под названием демография, от этого принимаются меры, которые никак не помогают повысить рождаемость, заявил НСН Алексей Ракша.
Складывается ощущение, что демографов в России принципиально не слушают, так как не считают демографию наукой, от этого принимаются совершенно не работающие решения. Об этом в беседе с НСН рассказал независимый демограф Алексей Ракша.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Председателем совета назначена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она должна будет внести предложения под кандидатурам в совет. Ракша отметил, что единственное, чем может помочь Матвиенко в решении демографического вопроса, это подобрать и грамотно организовать работу специалистов.
«Матвиенко вряд ли может помочь нашей демографии, но раз она так много лет находится у власти, наверное, она очень хороший организационный менеджер, и лучшее, что она может сделать, это собрать и организовать работу специалистов, чего в нашей стране до сих пор еще ни разу не происходило. По опыту последних лет, у нас специалистов, к сожалению, совсем не слушают. Почему-то считается, что демография — это не наука и что власть держащие сами все прекрасно понимают. Они принимают решения, исходя из какого-то практического обывательского опыта. Специалистов не слушают принципиально. Я и в Госдуме бываю, и общаюсь с депутатами, оперирую аргументами, цифрами, то есть какой-то доказательной базой. Но почти все решения принимаются другие. Если вдруг что-то изменится, я считаю, это будет чудом», - заявил он.
Он также подчеркнул, что все принимаемые сегодня меры для борьбы со смертностью и по увеличению рождаемости – не работают.
«Принимаются решения, которые точно не сработают. Омоложение рождаемости не приводит к росту рождаемости. Это еще труднее, чем рост рождаемости. Ограничения 25 лет тоже не работают. Стимулирование рождаемости первенцев - не работает. Запрет абортов - не работает. Усложнения разводов - не работает. В 95% статей заметок о демографии содержится ложь или некорректно посчитанные данные. Мне понятно, как поднимать рождаемость, как снижать смертность - это очевидно для всех, кто работает с цифрами. У нас (у всех демогрфов – прим. НСН) практически консенсус», - подытожил он.
Ранее Ракша в пресс-центре НСН заявил, что в России необходимо менять систему налогообложения так, чтобы быть семейным человеком было выгоднее.
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