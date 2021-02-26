Нарышкин сообщил, что привился «Спутником V»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что привился от коронавируса. По его словам, ему уже успели ввести оба компонента вакцины «Спутник V».

Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме

Нарышкин сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и «комфортно», передает RT.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в интервью НСН прокомментировал снижение предельной отпускной цены на вакцину «Спутник V» и скажется ли это на темпах вакцинации россиян.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусСергей Нарышкин
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