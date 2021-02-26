Нарышкин сообщил, что привился «Спутником V»

Нарышкин сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и «комфортно», передает RT.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в интервью НСН прокомментировал снижение предельной отпускной цены на вакцину «Спутник V» и скажется ли это на темпах вакцинации россиян.

