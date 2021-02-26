Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме
Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к экстренному применению. Об этом сообщается на вьетнамском правительственном портале.
Также минздрав согласовал применение американской вакцины Moderna.
Ранее во Вьетнаме для вакцинации использовали единственный препарат – вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.
Египет и Гондурас 24 февраля также зарегистрировали российскую вакцину. Управление Египта по лекарствам одобрило препарат в ускоренном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
- МИД РФ осудил удар США по Сирии
- Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме
- Музыкант «Машины времени» избит в центре Москвы
- Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет повышения тарифов на вывоз мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru