Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к экстренному применению. Об этом сообщается на вьетнамском правительственном портале.

Также минздрав согласовал применение американской вакцины Moderna.

Ранее во Вьетнаме для вакцинации использовали единственный препарат – вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.

Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V»

Египет и Гондурас 24 февраля также зарегистрировали российскую вакцину. Управление Египта по лекарствам одобрило препарат в ускоренном режиме.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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