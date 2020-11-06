Нарышкин рассказал о происхождении коронавируса
Служба внешней разведки России не располагает достоверными данными, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно. Скорее всего, он имеет природное происхождение, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
Кроме того, глава разведки отметил, что для российских ученых, борющихся с коронавирусной инфекцией, происхождение вируса не является принципиальным вопросом, передает RT.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.
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