Нарышкин рассказал о происхождении коронавируса

Служба внешней разведки России не располагает достоверными данными, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно. Скорее всего, он имеет природное происхождение, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

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Кроме того, глава разведки отметил, что для российских ученых, борющихся с коронавирусной инфекцией, происхождение вируса не является принципиальным вопросом, передает RT.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.


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Фото: ER.RU
ТЕГИ:КоронавирусСергей Нарышкин
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