Нарышкин рассказал о происхождении коронавируса

Кроме того, глава разведки отметил, что для российских ученых, борющихся с коронавирусной инфекцией, происхождение вируса не является принципиальным вопросом, передает RT.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.



