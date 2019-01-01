Нарусова призвала не превращать День Победы в праздник милитаризма

Актер Максим Виторган 9 мая написал в своем Instagram, что День Победы следовало бы сделать Днем тишины в память о воевавших в Великой Отечественной войне. При этом Виторган подчеркнул, что поддерживает шествие «Бессмертного полка», однако против проведения военных парадов в этот день.

Сенатор Людмила Нарусова, отец которой закончил войну в Берлине, а мать была узницей концлагерей, в эфире НСН также выразила мнение, что в День Победы следовало бы избавить от милитаристской окраски, сделав больший акцент на почитании памяти погибших и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью. Я поддерживаю шествие «Бессмертного полка», если оно искреннее, от сердца, а не происходит по разнорядке властей, как это бывает. Моя сестра с портретами родителей по велению души каждый год проходит в рядах «Бессмертного полка». Хотя мне не нравится, что празднование 9 мая превращается в какое-то шоу или возбуждает какие-то милитаристские чувства», - заявила сенатор.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в эфире НСН прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко о «полках ряженых».