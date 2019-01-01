Воздушный парад Дня Победы. Каким он мог быть

В небо над Москвой должны были подняться 74 самолета и вертолета. В четырех группах самолетов истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25, а также четыре группы вертолетов — Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ми-26, Ка-52. Пилотажные группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 также были заявлены в программе.

В авиационной части парада Победы планировалось участие стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, которые считаются наиболее крупные воздушными машинами. Кроме того, над Красной площадью должны были пролететь модернизированные самолеты А-50У и МиГ-29СМТ.

Ранее НСН сообщала, что из-за неблагоприятных метеоусловий авиационная часть парада была отменена в 2017 году. Тогда над Москвой сгустились тучи и пошел мелкий снег.

