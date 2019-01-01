Общество

Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк»

9 мая15:18

Президент России Владимир Путин в этом году принимает участие в шествии «Бессмертный полк», которое проходит в центре Москвы, передает РИА «Новости».

«Бессмертный полк» ответил Порошенко

Сообщается, что он идет в самом начале колонны с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича. Уточняется, что глава государства принимает участие в этой акции уже в пятый раз.

Напомним, что в День Победы в России, а также в зарубежных странах проходит акция «Бессмертный полк». Шествие уже стало традиционным. Потомки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день колонной и несут в руках фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
ТЕГИ:ПутинБессмертный ПолкДень Победы

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