Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин в этом году принимает участие в шествии «Бессмертный полк», которое проходит в центре Москвы, передает РИА «Новости».
Сообщается, что он идет в самом начале колонны с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича. Уточняется, что глава государства принимает участие в этой акции уже в пятый раз.
Напомним, что в День Победы в России, а также в зарубежных странах проходит акция «Бессмертный полк». Шествие уже стало традиционным. Потомки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день колонной и несут в руках фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк».
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