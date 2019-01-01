«Бессмертный полк» ответил Порошенко

Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter действующему президенту Украины Петру Порошенко на его слова о российской акции, которую он назвал «ряжеными полками бессмертных».

Российский сенатор заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка» и отметил, что украинский народ уже вынес вердикт политику, намекнув на его поражение на президентских выборах.

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», прокомментировала в эфире НСН высказывания Петра Порошенко, назвав его неудачным способом привлечения внимания.

««Бессмертный полк» - это сугубо семейный праздник, в который все несут портреты своих близких. Что значит «ряженые»? Люди в военной форме, изображенные на портретах, или мы, у кого георгиевские ленточки на груди? То, что сказал Порошенко – прямое оскорбление. Человек неудачно хочет привлечь к себе внимание на священном не только для нашей страны, для всего мира, празднике, сделать себе какую-то рекламу на излете политической карьеры», - считает Цунаева.

Она также напомнила, что на войне вместе с россиянами воевали представители всех республик, всех национальностей, для которых 9 мая – общий праздник.

«Если на Украине считают, что мы «приватизировали» День Победы, мы их переубедить не сможем. Но это не так, потому что мы прекрасно знаем, что воины-уроженцы Украины, Белоруссии, Молдавии, других республик наравне с нами воевали. Поэтому высказывание Петра Порошенко смешно и глупо», - считает собеседник НСН.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

