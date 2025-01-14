В России предложили запретить продажу фастфуда детям
В России предложили ввести ограничения на продажу фастфуда детям, с инициативой в Госдуму и Совет Федерации обратился директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов, пишут «Известия».
Орлов предложил внести изменения в федеральное законодательство и приравнять продажу фастфуда к продаже алкогольной и табачной продукции.
По его словам, мера позволит защитить подростков от неправильного питания, так как привычки формируются в раннем возрасте, а затем от них сложнее избавиться.
От избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Ранее японские ученые из Университета Окаямы выяснили, что досуг на свежем воздухе может защитить детей младшего возраста от ожирения. По сравнению с детьми, не имеющими опыта игр на открытом воздухе, у их любящих играть на улице сверстников вероятность избыточного веса или ожирения была на 15% ниже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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