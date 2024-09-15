«Гаджеты, стресс и эйфория»: Почти 40 млн россиян страдают от ожирения
Михаил Мурашко заявил, что эпидемия ожирения добралась уже до четверти населения России, что приводит к ряду тяжелых заболеваний. Врачи бьют тревогу и предупреждают о последствиях.
В России порядка 40 млн жителей страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию.
«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть», - отметил он.
15 сентября отмечается Всемирный день худеющих, разбираемся, почему проблема ожирения сегодня выходит на первый план во многих странах.
По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 млн жителей. На данный момент число страдающих ожирением превышает четверть населения страны. Врачи бьют тревогу, диетологи называют нынешнюю статистику «эпидемией», и все это на фоне того, что в стране активно продвигается здоровый образ жизни, а молодежь все чаще отказывается от вредных привычек.
ВИНОВАТЫ ГАДЖЕТЫ?
Умные гаджеты способствуют эпидемии ожирения, люди сегодня меньше двигаются, а также едят больше углеводной пищи вместо белка и клетчатки, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
«К 2030 году мир ждет эпидемия ожирения, ее прогнозировали еще в середине 90-х. Россия до сих пор не самая толстая страна в мире, США – самая толстая. Но есть тенденция к росту лишнего веса. Во-первых, это происходит из-за снижения физической активности. Несмотря на то, что некоторые пытаются себя вернуть в физическую активность, занимаются фитнесом, таких людей достаточно мало в общей массе населения. Мы со своих двоих пересаживаемся на автомобиль, не занимаемся никаким спортом регулярно. Все, что делает нашу жизнь комфортнее, все наши гаджеты, начиная от пылесоса, заканчивая телефоном, крадет у нас возможность потратить калории», - рассказала она.
Также диетолог заметила, что в рационе граждан все чаще присутствуют углеводы вместо белка, это сегодня никто не контролирует.
При этом избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.
«Женщины более эмоциональны, ближе принимают к сердцу любые проблемы, поэтому стараются их максимально заедать, компенсировать неким удовольствием из состава еды. Соответственно, человек набирает избыток веса. От избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек получает удовольствие, позитивные эмоции. Такие продукты, регулярно поступая, формируют зависимость от них. Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», - сказала Королева.
Диетолог отметила, что из-за ожирения люди часто страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, а также нарушением углеводного обмена, из-за чего развивается сахарный диабет.
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ЭТО…
Государство сегодня не готово перестраивать пищевую промышленность, поэтому в России за 20 лет число людей с ожирением выросло с 15 до 63%, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
«К сожалению, цифры правильные, это мировая тенденция. Мы держались довольно долго. В Америке еще 20 лет назад было 40% избыточного веса, включая детей. В России тогда было всего 15%. Самое страшное, что толстеет молодежь. Если ребенок толстый в детстве, толстый навсегда. К сожалению, ожирение – это эпидемия сегодня. Как правило, диабет и онкология – это последствия именно ожирения. Поэтому это глобальная проблема здравоохранения», - отметил он.
По его словам, основная причина кроется в пищевой промышленности, за которой сегодня не следит государство.
«Влияет на это в первую очередь пищевые привычки и пищевая промышленность. У нас не очень большой выбор, мы едим то, что быстро, вкусно и удобно. Наша пищевая промышленность – это избыток калорий, избыток скрытого сахара и соли, я уже молчу про всякие добавки. Сделать с этим что-то нельзя, потому что любые улучшения качества ведут к удорожанию. Мы же боремся с курением, с употреблением алкоголя. Пока мы не начнем перестраивать пищевую промышленность, ничего не будет. В некоторых странах запретили продавать газировку, пиццу и гамбургеры вокруг школ», - рассказал он.
Второй фактор – отсутствие физической активности и должной работы с молодежью, заметил Мясников.
«Вторая причина – физическая неактивность, гаджеты. По данным ВОЗ, из пяти человек хоть что-то для себя делают в этом плане только четыре человека. Они говорят, что физическая неактивность унесет в следующие десять лет пятьдесят миллионов человек. И третья причина – недостаточное воспитание и просветительская работа в этой области. В СССР было нельзя не ходить в спортивный кружок, все занимались спортом, а сегодня все онлайн. Поэтому мы будем жиреть и дальше. Надо работать в основном с молодежью, это должно быть приоритетом государства, это не личное дело каждого», - подытожил собеседник НСН.
РАСШИРИТЬ ОМС
Дополнительной мерой борьбы с ожирением в России может стать включение бариатрической хирургии в раздел обязательного медицинского страхования, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.
«Проблема актуальна не только для России, почти для всех развитых стран. По данным разных авторов 15-25% - люди, имеющие лишние вес, с которым надо бороться. Прошел круглый стол на эту тему, ситуация осознается нашим Минздравом. Но пока решения нет, ожирение практически стало новой эпидемией. Вопрос не в эстетических неудобствах, следом за ожирением идет ряд заболеваний, которые сокращают жизнь и вызывают осложнения. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, поражения костно-мышечной системы. Нужна комплексная программа - от пропаганды до лечения. К сожалению, некоторые пациенты с ожирением нуждаются, в том числе, в оперативном лечении, но такие операции чаще проводятся за счет пациента. На мой взгляд, настало время рассмотреть возможность включить бариатрическую хирургию в раздел обязательного медицинского страхования по показаниям», - сказал он.
Как добавил депутат, дети сегодня также подвержены ожирению, как и взрослые.
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