«Гаджеты, стресс и эйфория»: Почти 40 млн россиян страдают от ожирения

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 млн жителей. На данный момент число страдающих ожирением превышает четверть населения страны. Врачи бьют тревогу, диетологи называют нынешнюю статистику «эпидемией», и все это на фоне того, что в стране активно продвигается здоровый образ жизни, а молодежь все чаще отказывается от вредных привычек.

ВИНОВАТЫ ГАДЖЕТЫ?

Умные гаджеты способствуют эпидемии ожирения, люди сегодня меньше двигаются, а также едят больше углеводной пищи вместо белка и клетчатки, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

«К 2030 году мир ждет эпидемия ожирения, ее прогнозировали еще в середине 90-х. Россия до сих пор не самая толстая страна в мире, США – самая толстая. Но есть тенденция к росту лишнего веса. Во-первых, это происходит из-за снижения физической активности. Несмотря на то, что некоторые пытаются себя вернуть в физическую активность, занимаются фитнесом, таких людей достаточно мало в общей массе населения. Мы со своих двоих пересаживаемся на автомобиль, не занимаемся никаким спортом регулярно. Все, что делает нашу жизнь комфортнее, все наши гаджеты, начиная от пылесоса, заканчивая телефоном, крадет у нас возможность потратить калории», - рассказала она.

Также диетолог заметила, что в рационе граждан все чаще присутствуют углеводы вместо белка, это сегодня никто не контролирует.

При этом избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.

«Женщины более эмоциональны, ближе принимают к сердцу любые проблемы, поэтому стараются их максимально заедать, компенсировать неким удовольствием из состава еды. Соответственно, человек набирает избыток веса. От избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек получает удовольствие, позитивные эмоции. Такие продукты, регулярно поступая, формируют зависимость от них. Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», - сказала Королева.

Диетолог отметила, что из-за ожирения люди часто страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, а также нарушением углеводного обмена, из-за чего развивается сахарный диабет.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ЭТО…

Государство сегодня не готово перестраивать пищевую промышленность, поэтому в России за 20 лет число людей с ожирением выросло с 15 до 63%, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

«К сожалению, цифры правильные, это мировая тенденция. Мы держались довольно долго. В Америке еще 20 лет назад было 40% избыточного веса, включая детей. В России тогда было всего 15%. Самое страшное, что толстеет молодежь. Если ребенок толстый в детстве, толстый навсегда. К сожалению, ожирение – это эпидемия сегодня. Как правило, диабет и онкология – это последствия именно ожирения. Поэтому это глобальная проблема здравоохранения», - отметил он.

По его словам, основная причина кроется в пищевой промышленности, за которой сегодня не следит государство.