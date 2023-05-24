«Нарушение авторских прав»: VK RuStore может оказаться под санкциями

В магазине приложений от VK RuStore появились приложения от крупных иностранных издателей, в том числе от тех, которые отозвали свои приложения из российского сегмента Google Play, сообщает «Коммерсант». На платформе представлено 300 сервисов, в числе которых приложения от Microsoft и Opera, TikTok и карты Here WeGo. Их издателем указан альтернативный магазин приложений Aptoide, который позволяет разработчикам распространять свои приложения по десяткам магазинов-партнеров. Зыков считает, что это интересный опыт сотрудничества, но он может закончиться печально для VK.

«Aptoide – американская корпорация и будет интересно посмотреть, как разработчики приложений отреагируют на такое сотрудничество. Против VK никаких санкций не принято, но против России они постоянно вводятся, поэтому Aptoide может через какое-то время пойти по такому же пути. В таком случае RuStore лишится этих приложений и тогда VK придется начинать все сначала», - сказал Зыков.

Собеседник НСН также отметил, что могут возникнуть споры вокруг авторских прав.

«Если у пользователя возникают проблемы с приложение, то кому он будет жаловаться, Aptoide или разработчику? Здесь есть нарушения авторских прав», - резюмировал Зыков.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил в беседе с НСН, что мониторинг социальных сетей иммигрантов будет иметь низкую эффективность.