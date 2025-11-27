В США заявили о неспособности Европы объективно оценивать конфликт на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе недавней закрытой встречи с представителями европейских стран заявил, что европейским правительствам сложно сохранять объективность в оценке ситуации на Украине из-за их тесных отношений с Киевом. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Дрисколл пояснил, что Вашингтон не привлек европейские государства к переговорам по возможному урегулированию, поскольку избыточное число участников затруднило бы процесс. Он также отметил, что многие европейские чиновники настолько сблизились с украинскими партнерами, что это, по мнению американской стороны, мешает им давать непредвзятую оценку происходящему, отмечает RT.

Соединенные Штаты ранее подтвердили работу над собственным планом по разрешению конфликта, однако отказались раскрывать его детали, ссылаясь на продолжающиеся консультации.

В Москве, в свою очередь, заявили, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и готова обсуждать ситуацию в рамках формата, предложенного для встречи в Анкоридже, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвропаСША

