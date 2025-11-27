Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе недавней закрытой встречи с представителями европейских стран заявил, что европейским правительствам сложно сохранять объективность в оценке ситуации на Украине из-за их тесных отношений с Киевом. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Дрисколл пояснил, что Вашингтон не привлек европейские государства к переговорам по возможному урегулированию, поскольку избыточное число участников затруднило бы процесс. Он также отметил, что многие европейские чиновники настолько сблизились с украинскими партнерами, что это, по мнению американской стороны, мешает им давать непредвзятую оценку происходящему, отмечает RT.