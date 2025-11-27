СМИ: Италия передала ФРГ подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков»

Италия после более чем трех месяцев процедур согласилась на выдачу германским правоохранительным органам гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого немецкие следователи считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в системе правосудия ФРГ.

По информации собеседников агентства, в ближайшее время 49-летнего Кузнецова доставят в Карлсруэ, где располагается Генеральная прокуратура Германии. Ожидается, что он будет представлен следственному судье, который определит меру пресечения, отмечает RT.

Трамп заявил, что остановил «Северный поток — 2»

СМИ ранее допускали, что это может произойти 28 ноября. Сам процесс, предположительно, пройдет в Гамбурге.

Подрывы трех ниток «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока-2» произошли 26 сентября 2022 года. Российская Генпрокуратура тогда инициировала уголовное дело, квалифицировав произошедшее как акт международного терроризма, передает «Радиоточка НСН».

