СМИ: Италия передала ФРГ подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков»
Италия после более чем трех месяцев процедур согласилась на выдачу германским правоохранительным органам гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого немецкие следователи считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в системе правосудия ФРГ.
По информации собеседников агентства, в ближайшее время 49-летнего Кузнецова доставят в Карлсруэ, где располагается Генеральная прокуратура Германии. Ожидается, что он будет представлен следственному судье, который определит меру пресечения, отмечает RT.
СМИ ранее допускали, что это может произойти 28 ноября. Сам процесс, предположительно, пройдет в Гамбурге.
Подрывы трех ниток «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока-2» произошли 26 сентября 2022 года. Российская Генпрокуратура тогда инициировала уголовное дело, квалифицировав произошедшее как акт международного терроризма, передает «Радиоточка НСН».
