СМИ: Италия передала ФРГ подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков»

Италия после более чем трех месяцев процедур согласилась на выдачу германским правоохранительным органам гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого немецкие следователи считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в системе правосудия ФРГ.

По информации собеседников агентства, в ближайшее время 49-летнего Кузнецова доставят в Карлсруэ, где располагается Генеральная прокуратура Германии. Ожидается, что он будет представлен следственному судье, который определит меру пресечения, отмечает RT.