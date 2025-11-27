Запрещать взрослым людям отправлять друг другу интимные фотографии — это ханжество, поэтому такой запрет не должен быть поддержан, рассказал депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с НСН.



Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру юстиции Константину Чуйченко. Об этом сообщили РИА Новости. Вассерман осудил такие шаги.