«Ханжество и истерика»: Вассерман осудил запрет на пересылку интимных фото
Инициативы депутатов бывают разными, но запрещать отправлять голые фотографии — это перебор, заявил НСН Анатолий Вассерман.
Запрещать взрослым людям отправлять друг другу интимные фотографии — это ханжество, поэтому такой запрет не должен быть поддержан, рассказал депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру юстиции Константину Чуйченко. Об этом сообщили РИА Новости. Вассерман осудил такие шаги.
«Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что Чуйченко эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — подчеркнул он.
Ранее Вассерман в эфире НСН предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью.
