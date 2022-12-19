«Народные средства»: Откуда волонтеры берут деньги для помощи бойцам СВО

«В основном, это народные средства. Иногда сердце щемит, когда пишут, что отправили мало. Я всегда говорю: это не мало, начиная с того, что 100 рублей – это бинт, обезболивающее. Это то, что реально может спасти жизнь бойца. Вся помощь, которая идет от сердца – огромная. Эти письма и детские рисунки… Они всегда у бойцов развешаны в самом видном месте. Это очень важно», - сказал Закиров.

Ранее Артур Закиров в пресс-центре НСН рассказал, что для участников спецоперации на Украине к Новому году будут отправлять сладости, теплые носки, перчатки и письма от людей, которые считают их своими защитниками.

