«Народные средства»: Откуда волонтеры берут деньги для помощи бойцам СВО
Россияне высылают волонтерам средства, на которые можно приобрести лекарства для бойцов, отметил в эфире НСН Артур Закиров.
Деньги для помощи участникам спецоперации на Украине волонтерам высылают в основном простые россияне, рассказал волонтер «Помощь и поддержка Новороссии» Артур Закиров в пресс-центре НСН.
«В основном, это народные средства. Иногда сердце щемит, когда пишут, что отправили мало. Я всегда говорю: это не мало, начиная с того, что 100 рублей – это бинт, обезболивающее. Это то, что реально может спасти жизнь бойца. Вся помощь, которая идет от сердца – огромная. Эти письма и детские рисунки… Они всегда у бойцов развешаны в самом видном месте. Это очень важно», - сказал Закиров.
Ранее Артур Закиров в пресс-центре НСН рассказал, что для участников спецоперации на Украине к Новому году будут отправлять сладости, теплые носки, перчатки и письма от людей, которые считают их своими защитниками.
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