Наркотик vs лекарство, или Почему россияне покупают запрещенные препараты

Так, из-за постоянного расширения списка запрещенных лекарств родители тяжелобольных детей в России оказались в сложной ситуации, когда из-за отсутствия назначений врача или существования на рынке разрешенного препарата с необходимой формулой вынуждены фактически нарушать закон и покупать нужное лекарство за границей.

Напомним, что 16 августа в Москве таможенники задержали на почте женщину, которая заказала лекарства для ребенка. По её словам, больному ребенку с эпилепсией врач назначил «Фризиум». Оборот этого препарата, который входит в список психотропных веществ, в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, при получении посылки она была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС. Аналогичный случай произошёл в Москве в июле 2019 года.

Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов рассказал, почему родители вынуждены обращаться к запрещенным препаратам. Специалист в эфире НСН добавил, что зачастую нарушение запрета на те или иные лекарства становится единственным способом для родителей выполнять свою природную функцию – защищать своего ребенка.

«Как бы вы себя чувствовали, если вы знаете решение вопроса, если перед вами есть малыш и вы понимаете, как ему можно в момент снять эти приступы и не можете этого сделать? Тогда смысл существования?», — разъяснил свою позицию Василий Генералов.

Ради безопасности глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН порекомендовал всем проверять используемые в различных целях лекарственные препараты на наличие в них наркотических веществ.

«Дело по наркотикам – это одно из самых простых дел, потому что в законодательстве имеется четкий перечень наркотических средств, в том числе лекарств, в которых содержатся наркотики, и реализация данных препаратов содержит в себе состав преступления. Если у человека возникает ситуация, при которой его просят продать, купить, подарить, перевезти какие-либо препараты, то, безусловно, нужно посмотреть аннотацию, какие вещества содержатся в этом препарате. Это абсолютно доступная информация, которую можно найти и проверить», - отметил он.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН предостерег пациентов от приобретения лекарств в Сети.

