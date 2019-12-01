Наркотик vs лекарство, или Почему россияне покупают запрещенные препараты
Эксперты в эфире НСН предупредили об опасности расширения российского списка сильнодействующих препаратов для пациентов и рядовых граждан.
С 1 декaбря в России рaсширился список зaпрещённых сильнодействующих препaрaтов. Соглaсно обновленному перечню, с первого числa три лекaрственных препaрaтa прирaвняли к нaркотикaм, сообщaет РИA Новости.
Отмечaется, что речь идет о прегабалине, тапентадоле и тропикамиде.
Соответствующее постaновление 7 июня подписaл премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет RT.
На российском фармацевтическом рынке действует запретительная политика, заявил на пресс-конференции НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«Технология принятия решений у нас запретительная, то есть проще запретить. У нас очень много активных веществ, которые были из безрецептурных переведены в рецептурные, и инициатором всегда выступало МВД. Где-то наркомания, где-то токсикомания, где-то объясняли, что народ помимо лекарств еще и пьет и это сильно бьет по печени. Меня всегда удивляло, что никто не думает о тех пациентах, которые для лечения принимают эти препараты. А это то, что пациентам необходимо постоянно. Они значительно усложнили технологию получения этих препаратов. Я не помню случаев, чтобы что-то из этого списка вернули», — рассказал Виктор Дмитриев.
Так, из-за постоянного расширения списка запрещенных лекарств родители тяжелобольных детей в России оказались в сложной ситуации, когда из-за отсутствия назначений врача или существования на рынке разрешенного препарата с необходимой формулой вынуждены фактически нарушать закон и покупать нужное лекарство за границей.
Напомним, что 16 августа в Москве таможенники задержали на почте женщину, которая заказала лекарства для ребенка. По её словам, больному ребенку с эпилепсией врач назначил «Фризиум». Оборот этого препарата, который входит в список психотропных веществ, в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, при получении посылки она была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС. Аналогичный случай произошёл в Москве в июле 2019 года.
Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов рассказал, почему родители вынуждены обращаться к запрещенным препаратам. Специалист в эфире НСН добавил, что зачастую нарушение запрета на те или иные лекарства становится единственным способом для родителей выполнять свою природную функцию – защищать своего ребенка.
«Как бы вы себя чувствовали, если вы знаете решение вопроса, если перед вами есть малыш и вы понимаете, как ему можно в момент снять эти приступы и не можете этого сделать? Тогда смысл существования?», — разъяснил свою позицию Василий Генералов.
Ради безопасности глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН порекомендовал всем проверять используемые в различных целях лекарственные препараты на наличие в них наркотических веществ.
«Дело по наркотикам – это одно из самых простых дел, потому что в законодательстве имеется четкий перечень наркотических средств, в том числе лекарств, в которых содержатся наркотики, и реализация данных препаратов содержит в себе состав преступления. Если у человека возникает ситуация, при которой его просят продать, купить, подарить, перевезти какие-либо препараты, то, безусловно, нужно посмотреть аннотацию, какие вещества содержатся в этом препарате. Это абсолютно доступная информация, которую можно найти и проверить», - отметил он.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН предостерег пациентов от приобретения лекарств в Сети.
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