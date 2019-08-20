Фармацевты пожаловались на запретительную политику на рынке лекарств

На российском фармацевтическом рынке действует запретительная политика, заявил на пресс-конференции НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Технология принятия решений у нас запретительная, то есть проще запретить. У нас очень много активных веществ, которые были из безрецептурных переведены в рецептурные, и инициатором всегда выступало МВД. Где-то наркомания, где-то токсикомания, где-то объясняли, что народ помимо лекарств еще и пьет и это сильно бьет по печени. Меня всегда удивляло, что никто не думает о тех пациентах, которые для лечения принимают эти препараты. А это то, что пациентам необходимо постоянно. Они значительно усложнили технологию получения этих препаратов. Я не помню случаев, чтобы что-то из этого списка вернули», — рассказал Виктор Дмитриев.

Напомним, 16 августа в Москве таможенники задержали на почте женщину, которая заказала лекарства для ребенка. По её словам, больному ребенку с эпилепсией врач назначил «Фризиум». Оборот этого препарата, который входит в список психотропных веществ, в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, при получении посылки она была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС. Аналогичный случай произошёл в Москве месяц назад.

