20 лет за лекарства в сети

Заказываете лекарства по интернету за рубежом? Держите под рукой вещмешок со сменой белья и сухарями. Срок можете отхватить почище, чем за убийство. Яркий тому пример – история девушки из Екатеринбурга. Месяц назад страдающая шизотипическим расстройством Дарья Беляева заказала в Польше упаковку бупропиона. Девушка надеялась, что препарат поможет ей справиться с болезнью, поскольку механизм его действия отличается от большинства антидепрессантов, - поясняет РИА Новости. Препарат широко используется в 65 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии. В России лицензия на него была отозвана в 2016 году. Тем не менее, в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров препарат не значится. Зато было выпущено отдельное постановление правительства России, согласно которому к наркотическим веществам относятся производные эфедрона, а он, в свою очередь, является запрещенным веществом, включенным в перечень. Бупропион как раз и есть производный от эфедрона препарат, таким образом, возбуждение уголовного дела законно, - пояснили агентству юристы. Дело против девушки возбуждено по двум статьям УК РФ: «Хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере» и «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция - до 20 лет лишения свободы.

Если кто-то сочтет, что подобный абсурд – 20 лет тюрьмы за покупку лекарства в интернете – случай уникальный, во всем быстро разберутся, и девушка спокойно пойдет дальше пить свои антидепрессанты, то нет, иллюзий питать не следует. Не далее как в прошлом году обвинение в распространении наркотиков было предъявлено матери инвалида, которая пыталась продать излишек лекарства от эпилепсии. Покупателем диазепама в микроклизмах оказался сотрудник полиции, и состав преступления бедной женщине нарисовали в тот же день. При том, что в других лекарственных формах, к примеру, таблетках и инъекциях, препарат в России зарегистрирован. Дело о микроклизмах закрыли только после того, как история попала в СМИ и получила большой резонанс.

Вот цитата семнадцатилетней давности: «Нам крайне важна гуманизация уголовного законодательства и системы наказаний. Сегодня за преступления небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и за тяжкие. Преступность от этого не уменьшается, а люди только ожесточаются», - заявил еще в апреле 2002 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Слова, сказанные в контексте смягчения давления на бизнес, в равной степени могут и должны быть отнесены ко всей системе правоохранения и правосудия. Иначе 20 лет за микроклизму очень скоро из анекдота станут приговором. Приговором праву.

