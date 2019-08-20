Врач рассказал о безвыходном положении заказывающих запрещенные лекарства за рубежом
Лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей рассказал на пресс-конференции НСН, почему россияне вынуждены нарушать закон ради своих детей.
В ходе пресс-конференции НСН, посвященной проблемам обеспечения тяжелобольных детей необходимыми препаратами, руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов рассказал, почему родители вынуждены обращаться к запрещенным препаратам.
«Рассказы о том, что в России есть другие противосудорожные средства и мы не нуждаемся в том арсенале, который доступен за рубежом, категорически не верны. Каждый препарат имеет уникальную формулу и подбор терапии это очень кропотливая работа. Никогда практически не бывает так, что пациенту подходят все препараты подряд. Такого нет. И те люди, которые вынуждены покупать препараты за рубежом, поверьте, уже прошли все варианты подобранной терапии, которая была доступна спокойно в аптеках или выписывалась бесплатно, и уже переходят к более серьезным и сложным по “добыванию” лекарствам только тогда, когда арсеналы здесь, к сожалению, уже были испробованы докторами», — сказал он.
Специалист добавил, что зачастую нарушение запрета на те или иные лекарства становится единственным способом для родителей выполнять свою природную функцию – защищать своего ребенка.
«Как бы вы себя чувствовали, если вы знаете решение вопроса, если перед вами есть малыш и вы понимаете, как ему можно в момент снять эти приступы и не можете этого сделать? Тогда смысл существования?», — разъяснил свою позицию Василий Генералов.
Напомним, на прошлой неделе в Москве задержали женщину, которая приобрела в интернете за рубежом средство «фризиум» для своего тяжелобольного ребенка. Такие случаи, к сожалению, становятся массовыми.
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