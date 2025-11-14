«Потребление спиртного объективными методами сложно измерить. Можно только ориентироваться на статистику продаж, которую предоставляют маркетплейсы, магазины, поставщики, продавцы, а продажа и потребление все-таки разные понятия. А что касается моих фактических наблюдений, то я не вижу, что оно уменьшилось. Люди как заболевали алкогольной зависимостью, так продолжают ей заболевать. Статистика в этом плане не улучшилась. Они по-прежнему уходят в запойное состояние, страдают соматическими расстройствами, алкогольными психозами и нетрудоспособностью. Данные не совпадают, потому что они не учитывают случаи, когда алкоголь покупают неофициально», - пояснил эксперт.

По его словам, сокращение потребления алкоголя в регионах страны связано с сокращением численности населения.