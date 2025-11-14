Нарколог не поверил в сокращение потребления алкоголя в России

Статистика, которая показывает сокращение потребления алкоголя в регионах страны, объясняется сокращением населения, заявил в беседе с НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Статистика по заболеваниям алкогольной зависимостью за последнее время не улучшилась, заявил НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека, следует из опубликованных данных Минздрава РФ. Это на 5% меньше, чем в октябре 2024 г., подсчитали «Ведомости». Ковтун подчеркнул, что продажа алкоголя и его потребление разные понятия.

«Потребление спиртного объективными методами сложно измерить. Можно только ориентироваться на статистику продаж, которую предоставляют маркетплейсы, магазины, поставщики, продавцы, а продажа и потребление все-таки разные понятия. А что касается моих фактических наблюдений, то я не вижу, что оно уменьшилось. Люди как заболевали алкогольной зависимостью, так продолжают ей заболевать. Статистика в этом плане не улучшилась. Они по-прежнему уходят в запойное состояние, страдают соматическими расстройствами, алкогольными психозами и нетрудоспособностью. Данные не совпадают, потому что они не учитывают случаи, когда алкоголь покупают неофициально», - пояснил эксперт.

По его словам, сокращение потребления алкоголя в регионах страны связано с сокращением численности населения.

«Статистика, которая показывает сокращение потребления алкоголя в регионах страны, связана с сокращением населения, которое не пребывает, а убывает. Соответственно, и потребление всех продуктов должно уменьшаться в валовом объеме. Сейчас алкоголь стал даже более доступен, чем раньше. Есть и дорогие премиальные спиртные напитки и более дешевые. Бутылка водки сейчас в пересчете на советские деньги стоит чуть дешевле. С доступностью и ассортиментом алкогольных напитков эконом-сегмента все в порядке. Каждый месяц появляются новые марки. Я думаю, что ограничений на покупку алкоголя в России введено достаточно, но только планомерная работа государства, общества, направленная на снижение спроса на алкогольные продукты, может в долгосрочной перспективе дать эффект. Это и пропаганда здорового образа жизни, и развитие широкой сети фитнес-центров рядом с домом», - добавил Ковтун.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
