Рост нелегалов: Названы последствия ограничения продажи алкоголя в Вологодской области

Если в Вологодской области ограничат продажу алкоголя двумя часами в день, то это приведет к росту нелегального сбыта, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя в Вологодской области намерены ограничить временем с 12:00 до 14:00 в будние дни. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года, заявил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, процедура подготовки и внесения законопроекта уже запущена. По данным губернатора, 71% смертей трудоспособного возраста в регионе связаны с алкоголем. Дробиз отметил, что такая мера приведет к крайнему недовольству населения.