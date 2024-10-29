Рост нелегалов: Названы последствия ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Потребление алкоголя во всех регионах РФ находится на примерно одинаковом уровне, если не говорить о нелегальном рынке, отметил в эфире НСН Вадим Дробиз.
Если в Вологодской области ограничат продажу алкоголя двумя часами в день, то это приведет к росту нелегального сбыта, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что продажу алкоголя в Вологодской области намерены ограничить временем с 12:00 до 14:00 в будние дни. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года, заявил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, процедура подготовки и внесения законопроекта уже запущена. По данным губернатора, 71% смертей трудоспособного возраста в регионе связаны с алкоголем. Дробиз отметил, что такая мера приведет к крайнему недовольству населения.
«Скорее всего, это не будет введено. Будет крайняя степень недовольства населения. Более того, продавать собираются в рабочее время, нормальные люди купить алкоголь не смогут. Начнет максимально развиваться нелегальная продажа. То есть, днем кто-то будет скупать, а вечером продавать. Сейчас внесли эту меру наряду с кучей других мер. Скорее всего, вся та куча останется, а эту меру уберут в итоге… Просто чтобы на фоне этой меры все остальное выглядело, так сказать, уже малозначимым. Во всех регионах это одна из форм пиар работы администраций, общественников, законодательных органов. Значит, нужен дополнительный пиар для какой-то цели руководства администрации. Самое неприятное в этом – неуважение к своему населению, к гражданам своего региона», – сказал Дробиз.
По его словам, потребление алкоголя во всех регионах РФ находится на примерно одинаковом уровне, если не говорить о нелегальном рынке.
«Ингушетия, Чечня – это религиозно-ортодоксальные регионы. Дагестан отчасти, хотя там пьют много. В принципе, пьют везде одинаково. У нас же нет учета нелегальной продукции. Легальное потребление можно оценить, у нас есть система ЕГАИС, в которой все это есть. А когда пытаются оценить легальное и нелегальное – это уже филькина грамота. Понятно, что есть северные регионы, есть южнее, есть туристические регионы, где юг и прочее, там, где туризм активно сейчас развивается. Турист – это человек выпивающий в основной массе. Южные регионы очень мощно сейчас по крепкому алкоголю ударили. Стресс постоянный, близость к зоне боевых действий. Столько много кризисных, психологических и прочих факторов. Конечно, у нас четвертый-пятый год активно растет потребление алкоголя в России. Это то, что учитывается, легальное, по крайней мере», – добавил собеседник НСН.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы заявил, что для того, чтобы достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России, нужны меры по сокращению потребления табачной продукции и алкоголя. Тогда он отмечал, что только медицинскими мероприятиями увеличения продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru