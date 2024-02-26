Нарколог усомнился в эффективности штрафов за курение в общественных местах

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе предложили ввести штрафы от 500 до 1500 рублей за курение в общественных местах, включая парки и подъезды. Предполагается, что факт курения может зафиксировать сосед или любой неравнодушный гражданин. Однако Ковтун усомнился в том, что в регионе смогут успешно контролировать соблюдение подобного запрета.

«Так как курение на открытых пространствах и в парках очень распространено, штрафовать всех курящих государство не имеет ресурса. Не имея возможности обеспечить применение закона, следовало бы воздержаться от его введения. Полиция и так перегружена работой. Уже были предприняты такие меры, как запрет курения на общественных пляжах. Пляжи России в этом отношении выглядят почище некоторых зарубежных, но запрет не обеспечен полностью. Пока не выполняются эти разумные меры, идти дальше я не вижу смысла. Штрафы вряд ли приведут к уменьшению потребления табака, хотя если у региона есть материальная возможность, эксперимент может иметь место быть», - пояснил он.