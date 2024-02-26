Нарколог усомнился в эффективности штрафов за курение в общественных местах
У государства нет ресурса, чтобы контролировать соблюдение запрета на курение в общественных местах, заявил НСН Александр Ковтун.
Штрафы за курение в общественных местах не станут эффективным методом борьбы с высоким уровнем никотиновой зависимости среди населения, рассказал в беседе с НСН нарколог Александр Ковтун.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе предложили ввести штрафы от 500 до 1500 рублей за курение в общественных местах, включая парки и подъезды. Предполагается, что факт курения может зафиксировать сосед или любой неравнодушный гражданин. Однако Ковтун усомнился в том, что в регионе смогут успешно контролировать соблюдение подобного запрета.
«Так как курение на открытых пространствах и в парках очень распространено, штрафовать всех курящих государство не имеет ресурса. Не имея возможности обеспечить применение закона, следовало бы воздержаться от его введения. Полиция и так перегружена работой. Уже были предприняты такие меры, как запрет курения на общественных пляжах. Пляжи России в этом отношении выглядят почище некоторых зарубежных, но запрет не обеспечен полностью. Пока не выполняются эти разумные меры, идти дальше я не вижу смысла. Штрафы вряд ли приведут к уменьшению потребления табака, хотя если у региона есть материальная возможность, эксперимент может иметь место быть», - пояснил он.
Нарколог также добавил, что запрет на курение в общественных местах – это прежде всего охрана здоровья тех, кто не курит. Как сообщил собеседник НСН, на данный момент никотиновая зависимость остается наиболее распространенной среди жителей России.
«Из всех зависимостей, которые существуют, никотиновая по-прежнему занимает первое место. К ней приближается по значительности кофеиновая зависимость, потом идут зависимости от каннабиноидов и других психоактивных веществ. В целом складывается ощущение, что курят меньше. Тем, кто еще не отказался от этой вредной привычки, важно делать попытки, какая-то увенчается успехом. Большинство из тех, кто в итоге бросил, сделали это без медицинского вмешательства», - резюмировал он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком. По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-актера Канахина приговорили к пожизненному заключению за госизмену
- Ералаш из «Слова пацана» рассказал о поведении Кологривого на съемках сериала
- Продюсер Рудченко заявил, что «Наша Russia» не потеряла актуальность
- Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus
- Правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ЧП на «Северных потоках»
- Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа
- Новым министром экономики Армении станет зампред партии Пашиняна
- Figaro: Около половины французов экономят на гигиене из-за скачка цен
- ВС отклонил апелляцию Надеждина, оспаривавшего форму проверки подписных листов
- Спрос на тонометры в России вырос на 29% в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru