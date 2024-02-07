Ученые выяснили, что отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%

Отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%, показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали данные почти трех миллионов людей из Южной Кореи в возрасте от 30 лет.

Анализ показал, что в целом у бросивших курить риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у тех, кто не смог противостоять вредной привычке.