Ученые выяснили, что отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%
Отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%, показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.
Авторы проанализировали данные почти трех миллионов людей из Южной Кореи в возрасте от 30 лет.
Анализ показал, что в целом у бросивших курить риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у тех, кто не смог противостоять вредной привычке.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком. По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире. Глава Минздрава отметил, что законотворцы уже внесли ряд изменений в законодательство по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина.
Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в минувшем 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»
- СМИ: Apple тестирует два прототипа складных iPhone
- Экономист Строганов: цены на шоколад в России вырастут к апрелю
- Глава Wink: Съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей
- Вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома
- Котяков: Реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7%
- Экономист: Вьетнам может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ
- Ученые выяснили, что отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%
- Годовая инфляция в начале февраля ускорилась до 7,27%
- В России договорились о разблокировке активов на 16 миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru