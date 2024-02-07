Ученые выяснили, что отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%

Отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%, показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали данные почти трех миллионов людей из Южной Кореи в возрасте от 30 лет.

Анализ показал, что в целом у бросивших курить риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у тех, кто не смог противостоять вредной привычке.

Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком. По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире. Глава Минздрава отметил, что законотворцы уже внесли ряд изменений в законодательство по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина.

Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в минувшем 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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