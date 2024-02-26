Число россиян с вредными привычками снизилось на 10%

Большинство из тех, кто имеет вредные привычки, оказались любителями сладкого – в такой зависимости призналось 36% респондентов. Столько же россиян отметили как вредную привычку переедание. Еще 27% опрошенных россиян злоупотребляют алкоголем, а 24% - сигаретами.

Курение вейпов тоже отметили как плохую привычку – такого мнения придерживаются 16%. Самыми распространенными вредными привычками у молодежи до 35 лет стали курение вейпов и употребление энергетических напитков. Россияне более старшего возраста с вредными привычками курят сигареты и выпивают.

Ранее «Х5 Клуб» представил рейтинг ЗОЖ-регионов России - индекс «Авокадо». В пресс-службе компании указали, что список показывает, где больше всего покупают продуктов для правильного питания. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в топ-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра, передает «Радиоточка НСН».

