Число россиян с вредными привычками снизилось на 10%
За четыре года количество россиян с вредными привычками снизилось на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса Федерального научно-клинического центра ФМБА.
Большинство из тех, кто имеет вредные привычки, оказались любителями сладкого – в такой зависимости призналось 36% респондентов. Столько же россиян отметили как вредную привычку переедание. Еще 27% опрошенных россиян злоупотребляют алкоголем, а 24% - сигаретами.
Курение вейпов тоже отметили как плохую привычку – такого мнения придерживаются 16%. Самыми распространенными вредными привычками у молодежи до 35 лет стали курение вейпов и употребление энергетических напитков. Россияне более старшего возраста с вредными привычками курят сигареты и выпивают.
Ранее «Х5 Клуб» представил рейтинг ЗОЖ-регионов России - индекс «Авокадо». В пресс-службе компании указали, что список показывает, где больше всего покупают продуктов для правильного питания. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в топ-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru