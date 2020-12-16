Нарколог раскрыл безвредную дозу алкоголя

«С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения. Но сейчас ситуация улучшилась и этот прогноз, наверное, надеюсь, не сбудется», - отметил Ковтун.

Корректно подсчитать, сколько людей употребляет алкоголь и как часто, по его мнению, невозможно. Вместе с тем специалист объяснил, какой объём спиртного безвреден для организма.

«Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», - уточнил нарколог.

По его словам, он также скептически относится к утверждениям о пользе красного вина: чаще всего об этом говорят либо те, кто его просто любит, либо те, кто так или иначе связан с производителями этого алкоголя, уверен Ковтун.

Ранее директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН также усомнился в точности этого прогноза «Трезвой России».

