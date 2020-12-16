Нарколог раскрыл безвредную дозу алкоголя

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН также объяснил, почему не считает прогноз сокращения населения России до 125 млн человек за 30 лет реалистичным.


К 2050 году численность населения России может снизиться до 125 млн человек. К такому выводу пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». В докладе о демографической ситуации они выразили мнение, что на негативную динамику окажут влияние алкоголь, табак и наркотики. По данным организации, среди трудоспособного населения России более 85% употребляют алкоголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что не считает такой прогноз реалистичным.

Меньше солнца, больше водки. Нарколог о рейтинге вредных привычек в России

«С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения. Но сейчас ситуация улучшилась и этот прогноз, наверное, надеюсь, не сбудется», - отметил Ковтун.

Корректно подсчитать, сколько людей употребляет алкоголь и как часто, по его мнению, невозможно. Вместе с тем специалист объяснил, какой объём спиртного безвреден для организма.

«Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», - уточнил нарколог.

По его словам, он также скептически относится к утверждениям о пользе красного вина: чаще всего об этом говорят либо те, кто его просто любит, либо те, кто так или иначе связан с производителями этого алкоголя, уверен Ковтун.

Ранее директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН также усомнился в точности этого прогноза «Трезвой России».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДемографияАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры