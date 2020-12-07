Меньше солнца, больше водки. Нарколог о рейтинге вредных привычек в России
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что высокое потребление алкоголя на Севере – это норма, а государство, если потеряет на здоровье людей, так выиграет на акцизах.
Жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области меньше всего подвержены влиянию вредных привычек. Об этом свидетельствуют данные рейтинга российских регионов по склонности к вредным привычкам, составленного по итогам 2017-2019 годов. Хуже всего обстоят дела в отношении здорового образа жизни в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии и Бурятии.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что высокое потребление алкоголя на Севере – это норма, бороться с этим бесполезно, а государство, если и потеряет на здоровье людей, так выиграет на акцизах.
«Злоупотребление крепкими спиртными напитками характерно для северных регионов мира – север нашей страны, Скандинавия, Канада. Существует северный тип питья, брутальный, когда крепкие спиртные напитки употребляются с малым количеством закуски даже не для того, чтобы согреться, а для достижения более выраженного опьянения и, соответственно, алкоголизма в этих регионах больше. Северный тип употребления алкоголя коррелирует и с большим количеством депрессий, которые характерны для тех регионов, где солнца меньше. Те депрессивные эпизоды, которые переживаются людьми Севера, отчасти выливаются в стремление людей изменить свое состояние и наиболее привычный способ – употребление алкоголя», - рассказал нарколог.
По его словам, власти стремятся оздоровить население, чтобы те исправно платили налоги и меньше можно было тратить на здравоохранение, а люди бы занимались профилактикой и поддержанием здорового образа жизни.
«С другой стороны, государство, понимая, что проблема эта труднорешаема, обложило алкоголь акцизами и даже если не получится отучить, то доход государство все равно получит в результате того, что куплено больше спиртного. Так что наше государство не прогадает при любом развитии событий», - заключил врач.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных - они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи, так как в эти дни часты случаи отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде и так далее.
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