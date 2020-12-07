Меньше солнца, больше водки. Нарколог о рейтинге вредных привычек в России

«Злоупотребление крепкими спиртными напитками характерно для северных регионов мира – север нашей страны, Скандинавия, Канада. Существует северный тип питья, брутальный, когда крепкие спиртные напитки употребляются с малым количеством закуски даже не для того, чтобы согреться, а для достижения более выраженного опьянения и, соответственно, алкоголизма в этих регионах больше. Северный тип употребления алкоголя коррелирует и с большим количеством депрессий, которые характерны для тех регионов, где солнца меньше. Те депрессивные эпизоды, которые переживаются людьми Севера, отчасти выливаются в стремление людей изменить свое состояние и наиболее привычный способ – употребление алкоголя», - рассказал нарколог.

По его словам, власти стремятся оздоровить население, чтобы те исправно платили налоги и меньше можно было тратить на здравоохранение, а люди бы занимались профилактикой и поддержанием здорового образа жизни.

«С другой стороны, государство, понимая, что проблема эта труднорешаема, обложило алкоголь акцизами и даже если не получится отучить, то доход государство все равно получит в результате того, что куплено больше спиртного. Так что наше государство не прогадает при любом развитии событий», - заключил врач.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных - они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи, так как в эти дни часты случаи отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде и так далее.

