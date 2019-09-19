Пить или не пить?

Извечный российский вопрос вновь бурно обсуждался в четверг. Поборники трезвости и адепты Бахуса остались на диаметрально противоположных позициях и в этот раз. А началось все с публикации рекомендаций «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины», специалисты которого вычислили порции алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья. Это - две стандартные порции в день для женщин и три - для мужчин. Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя, - уточняет РИА Новости. Отсюда подсчитано, что для женщин не станет большой угрозой 200-300 мл сухого вина, или 300-450 мл шампанского или 60-90 мл крепкого алкоголя в день. Для мужчин - 300-400 мл сухого вина, 800-1100 мл легкого пива, 90-120 мл крепкого алкоголя. При этом употреблять такую дозу можно не более пяти раз в неделю: пару дней следует сделать «разгрузочными», - говорится в рекомендациях.

Безопасной дозы алкоголя не бывает! – не замедлила ответить коллегам главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Алкоголь, по ее словам, опасен в любой дозе, и «лучше не пить вовсе». Это подтвердил в эфире НСН главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн:

«Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе. Этанол – это токсическое вещество, а продукты его распада ещё более токсичные», - пояснил собеседник агентства.

Иного мнения придерживается глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. «Алкоголь придаёт определенную яркость жизни, романтизм. Средний образ жизни предполагает умеренное употребление алкоголя. На мой взгляд, это нормально», - заявил в эфире НСН Вадим Дробиз, который, кстати, сам не пьет вообще. В опубликованных рекомендациях он усмотрел политическую подоплеку:

«Это заявление экспертов Минздрава, наверное, носит политический характер. Видимо, Минздрав трезвеет, и что-то его заставило признать сам факт и озвучить эти цифры. С позиции Всемирной организации здравоохранения, винодельческая продукция признана медиками более полезной, но за последние 65 лет потребление вина в мире не выросло. А вот потребление пива выросло в четыре раза. И фактически мир сегодня пивной. Да и Россия – пивная страна уже 12 лет. Я думаю, что это, прежде всего, связано с тем, что государство видит необходимость перевода населения на винодельческую продукцию для того, чтобы поднять Крым».

И тост давно готов: «Крымнаш!»



