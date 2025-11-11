«Люди, которые злоупотребляют алкоголем, к сожалению, не остановятся, они перейдут на контрафактный алкоголь, самогон. Например, злостные курильщики срывали или заклеивали первые картинки, которые появлялись на пачках сигарет. Но те, кто пока не злоупотребляет, а только встал на этот путь, задумаются. Смотря какие это будут картинки: если будет изображен алкоголик с заплывшим лицом шарпея и отечной фигурой, думаю, на кого-то это произведет впечатление, в первую очередь на женщин. Кроме того, предлагается печатать списки, сколько человек умерло из-за алкоголя, сколько получили увечья. Можно даже попытаться ароматизировать этикетки непередаваемым запахом маргинала, чтобы к магазину невозможно было подойти. Особенно это касается дорогих сортов, с которых якобы нельзя спиться, — на самом деле, конечно, можно», — сказал Казанцев.

Ранее академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия заявил, что больше всего от алкоголя страдает печень. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

