Заплывшее лицо: Какие картинки напугают «начинающих» алкоголиков
Неприятные и отталкивающие этикетки на алкогольной продукции заставят задуматься тех, кто только начал выпивать, сказал НСН Алексей Казанцев.
Пугающие картинки на бутылках с алкоголем не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять спиртное. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
В Госдуме предложили размещать страшные картинки на бутылках со спиртными напитками, чтобы предупредить людей о последствиях пьянства. Письмо с предложением направили главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС. Казанцев заявил, что картинки подействуют на начинающих пьяниц.
«Люди, которые злоупотребляют алкоголем, к сожалению, не остановятся, они перейдут на контрафактный алкоголь, самогон. Например, злостные курильщики срывали или заклеивали первые картинки, которые появлялись на пачках сигарет. Но те, кто пока не злоупотребляет, а только встал на этот путь, задумаются. Смотря какие это будут картинки: если будет изображен алкоголик с заплывшим лицом шарпея и отечной фигурой, думаю, на кого-то это произведет впечатление, в первую очередь на женщин. Кроме того, предлагается печатать списки, сколько человек умерло из-за алкоголя, сколько получили увечья. Можно даже попытаться ароматизировать этикетки непередаваемым запахом маргинала, чтобы к магазину невозможно было подойти. Особенно это касается дорогих сортов, с которых якобы нельзя спиться, — на самом деле, конечно, можно», — сказал Казанцев.
Ранее академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия заявил, что больше всего от алкоголя страдает печень. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
