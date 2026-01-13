«Как правило, эти книги работают через инсайд. Человек, который читает книгу и проникается идеями автора, испытывает понимание того, что можно жить по-другому. Аналогичным влиянием обладали многие религиозные книги — люди приходили к Богу, хотя до их прочтения сомневались. Авторитетный автор, который доходчиво доводит до читателя свою точку зрения, позицию, влияет так, что человек через прозрение принимает судьбоносное, поворотное решение. Например, каждый курильщик, когда выкуривает очередную сигарету, на миг задумывается, что надо бы бросать — из-за проблем со здоровьем, из-за дороговизны сигарет, из-за чувства вины. Когда попадается книга, название которой звучит в унисон с его чувствами, безусловно, начальные установки человека находят продолжение», — добавил врач.

В заключение Ковтун рассказал, как отличить любовь к спиртному от алкогольной зависимости.

«Стержневой симптом любой зависимости — это наличие патологического влечения к желаемому веществу. Например, человек работает и в какой-то момент чувствует, что тяготится работой, хочет скорее ее завершить, приближает конец рабочего дня, мысленно предвкушая возможность употребить алкоголь и побыть в состоянии опьянения. Он понимает, что купит на закуску, с кем выпьет, он продумывает этот план. Этот план отвлекает от рабочего процесса, и у человека уже есть это влечение, которое он реализует обязательно, ничто его не отвлечет. Даже если жена попросит его после работы поехать на дачу, он будет недоволен, хотя и поедет, но сила влечения после дачи его заставит выпить, может быть, даже больше, чем он хотел. Это патологическое влечение усиливается день за днем, человек может уже на работе начать потреблять алкоголь, не приходить на работу вовремя, потому что плохо себя чувствует. А вторая стадия алкоголизма характеризуется потребностью в опохмелении, человек будет чувствовать себя хорошо, если выпьет очередную порцию спиртного, — тревога, тремор, сосущее чувство под ложечкой уходят, он оживает, может выполнять работу, у него появляются жизнерадостность и жизнелюбие», — подытожил он.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что пугающие картинки на бутылках с алкоголем не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять спиртное. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

