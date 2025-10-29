Умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актер дубляжа Андрей Гриневич
Российский режиссёр и актёр дубляжа Андрей Гриневич умер в возрасте 69 лет. Об этом РЕН ТВ заявила его дочь Елена.
Отмечается, что в последнее время Гриневич тяжело болел, поэтому перестал работать как актёр. При этом он до последнего участвовал в качестве режиссёра дубляжа.
Гриневич является выпускником Саратовского театрального училища им. И.Слонова, также он окончил актёрский факультет ВГИКа. Как режиссёр дубляжа принял участие в озвучивании 153 фильмов, а как актёр - более чем в 440 проектах.
В частности, голосом Гриневича говорят Брюс Уиллис («Крепкий орешек 2»), Алек Болдуин («Деловая женщина»), Чарли Шин («Горячие головы»), Шон Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Мэл Гибсон («Сила стихии»), Антонио Бандерас («Филадельфия»), Ричард Гир («Первый рыцарь»), Владимир Шевельков («Гардемарины, вперед!») и другие.
Ранее на 41-м году жизни умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru