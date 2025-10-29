Умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актер дубляжа Андрей Гриневич

Отмечается, что в последнее время Гриневич тяжело болел, поэтому перестал работать как актёр. При этом он до последнего участвовал в качестве режиссёра дубляжа.

Гриневич является выпускником Саратовского театрального училища им. И.Слонова, также он окончил актёрский факультет ВГИКа. Как режиссёр дубляжа принял участие в озвучивании 153 фильмов, а как актёр - более чем в 440 проектах.

В частности, голосом Гриневича говорят Брюс Уиллис («Крепкий орешек 2»), Алек Болдуин («Деловая женщина»), Чарли Шин («Горячие головы»), Шон Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Мэл Гибсон («Сила стихии»), Антонио Бандерас («Филадельфия»), Ричард Гир («Первый рыцарь»), Владимир Шевельков («Гардемарины, вперед!») и другие.

