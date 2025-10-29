Песков: Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона»
Президент РФ Владимир Путин не наблюдал лично за испытаниями беспилотного подводного аппарата «Посейдон» на ядерной установке. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ему было доложено. Путин внимательно отслеживал всю информацию», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля добавил, что «Посейдон» является абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности страны.
Ранее Путин заявил, что мощность «Посейдона» существенно выше мощности самой перспективной российской межконтинентальной ракеты «Сармат», пишут «Известия».
