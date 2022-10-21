«Досуг не поможет»: Алкоголизм самостоятельно могут вылечить единицы

Президент Владимир Путин заявил, что знает, как решить проблему алкоголизма в стране и регионах. По его словам, что у людей должна быть возможность заняться саморазвитием, хобби, а только запреты не улучшат ситуацию. Исаев отметил, что досуг не поможет россиянам с диагнозом алкоголизм.

«Достаточно сформированная точка зрения в наркологии, что одними запретами ни в одной стране не удалось победить алкоголизм. Часто избыточные меры приводят к употреблению суррогата. Частично ограничения нужны, но нужен комплексный подход, в том числе и по организации досуга, спортивной жизни, творческого развития, но это для тех, кто в зоне риска. Тем, кто уже имеет заболевание, досуг не поможет, нужно проводить психологическую работу, амбулаторную, стационарную. Это удел профессионалов, чтобы выяснить психологическую уязвимость человека, приводящую к срывам. После лечения на этапе реабилитации уже нужно уделять внимание саморазвитию. Случаев самовыздоровления крайне мало», - сказал Исаев.