«Досуг не поможет»: Алкоголизм самостоятельно могут вылечить единицы

Уделять внимание саморазвитию нужно после профессионального лечения от алкоголизма, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. 

Досуг может спасти от алкоголизма тех, кто находится в зоне риска, а тем, кто уже имеет заболевание прежде всего нужно профессиональное лечение, заявил врач-нарколог, руководитель клиники Руслан Исаев в беседе с НСН.

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Президент Владимир Путин заявил, что знает, как решить проблему алкоголизма в стране и регионах. По его словам, что у людей должна быть возможность заняться саморазвитием, хобби, а только запреты не улучшат ситуацию. Исаев отметил, что досуг не поможет россиянам с диагнозом алкоголизм.

«Достаточно сформированная точка зрения в наркологии, что одними запретами ни в одной стране не удалось победить алкоголизм. Часто избыточные меры приводят к употреблению суррогата. Частично ограничения нужны, но нужен комплексный подход, в том числе и по организации досуга, спортивной жизни, творческого развития, но это для тех, кто в зоне риска. Тем, кто уже имеет заболевание, досуг не поможет, нужно проводить психологическую работу, амбулаторную, стационарную. Это удел профессионалов, чтобы выяснить психологическую уязвимость человека, приводящую к срывам. После лечения на этапе реабилитации уже нужно уделять внимание саморазвитию. Случаев самовыздоровления крайне мало», - сказал Исаев.

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Собеседник НСН отметил, что к алкоголизму может привести и круг общения человека.

«Население северных стран склонно к большему потреблению крепкого алкоголя. Есть даже понятие «северный тип употребления», в жарких странах склонны к легким напиткам и там заболеваемость ниже. Многое зависит от окружения, коллектива, к примеру, работники алкогольных компаний, баров, дискотек находятся в зоне риска», - отметил Исаев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что борьба с алкоголизмом россиян представляет из себя серьезную и долгую работу, нужен рост доходов граждан и вдалбливание годами в мозги необходимости вести здоровый образ жизни.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияНаркологАлкоголизм
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