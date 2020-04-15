Самоизоляция как ступень к алкоголизации. Нарколог о продажах водки
Главный внештатный нарколог Минздрава эфире НСН объяснил, почему рост продаж водки не значит, что россияне в самоизоляции стали больше пить.
Продажи водки за неделю с 30 марта по 5 апреля в России выросли на 34% по сравнению с началом марта. Как пишет ТАСС, такие данные представила исследовательская компания Nielsen. В то же время продажи игристых вин в натуральном выражении практически остановили рост.
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что рано делать выводу о запоях россиян.
«Нет подтверждающих данных, что пить стали больше. Обращаемость за наркологической помощью такая же, как и была. Люди скупают гречку не для того, чтобы ее съесть сразу. Точно так же и алкоголь. Наверное, покупают больше. Скорей всего, впрок, имея в виду, что будут трудности добраться до магазина», - отметил медик.
Однако он признал, что карантин способствует алкоголизации.
«Конечно, да. Любая депривация, снижение активности, приводит к тревогам, к депрессиям. А это может привести к более частому употреблению алкоголя. Но пока таких данных нет. Даже если они появятся, это еще не значит, что выросла алкоголизация. «Если раньше люди запивали в течение года равномерно, то сейчас они могут начать пить одновременно. И покажется, что увеличилось количество пьющих. На самом деле, это все те же пьющие. Их не так много в популяции», - заключил нарколог.
Ранее Евгений Брюн сообщил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук.
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