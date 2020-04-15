Самоизоляция как ступень к алкоголизации. Нарколог о продажах водки

«Нет подтверждающих данных, что пить стали больше. Обращаемость за наркологической помощью такая же, как и была. Люди скупают гречку не для того, чтобы ее съесть сразу. Точно так же и алкоголь. Наверное, покупают больше. Скорей всего, впрок, имея в виду, что будут трудности добраться до магазина», - отметил медик.

Однако он признал, что карантин способствует алкоголизации.

«Конечно, да. Любая депривация, снижение активности, приводит к тревогам, к депрессиям. А это может привести к более частому употреблению алкоголя. Но пока таких данных нет. Даже если они появятся, это еще не значит, что выросла алкоголизация. «Если раньше люди запивали в течение года равномерно, то сейчас они могут начать пить одновременно. И покажется, что увеличилось количество пьющих. На самом деле, это все те же пьющие. Их не так много в популяции», - заключил нарколог.

Ранее Евгений Брюн сообщил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук.

