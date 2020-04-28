Россияне в самоизоляции продолжили пить по-старому
Аналитики изучили траты россиян в условиях самоизоляции. Они сравнили период с февраля по апрель 2019 и нынешнего года. Выяснилось, что сильнее всего просели продажи у книжных магазинов.
«Количество чеков у них упало на 80% в рублях это снижение доходов на 75%», - цитирует Ura.ru исследование СКБ Контур.
При этом лучше всего дела обстоят у алкогольных магазинов — их выручка не упала в принципе. Та же картина у продовольственных магазинов.
Кроме того, неплохо себя чувствуют продавцы строительных материалов — их выручка упала только на 8 процентов. Аналитики связывают это с тем, что в самоизоляции люди все чаще начинают заниматься ремонтом.
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