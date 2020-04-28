Россияне в самоизоляции продолжили пить по-старому

Аналитики изучили траты россиян в условиях самоизоляции. Они сравнили период с февраля по апрель 2019 и нынешнего года. Выяснилось, что сильнее всего просели продажи у книжных магазинов.

Названо главное преимущество алкоголиков в период пандемии

«Количество чеков у них упало на 80% в рублях это снижение доходов на 75%», - цитирует Ura.ru исследование СКБ Контур.

При этом лучше всего дела обстоят у алкогольных магазинов — их выручка не упала в принципе. Та же картина у продовольственных магазинов.

Кроме того, неплохо себя чувствуют продавцы строительных материалов — их выручка упала только на 8 процентов. Аналитики связывают это с тем, что в самоизоляции люди все чаще начинают заниматься ремонтом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирусАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры