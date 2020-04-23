Названо главное преимущество алкоголиков в период пандемии

Такую точку зрения высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в свщем YouTube-канале. При этом он отметил, что сейчас нет статистики о том, сколько среди зараженных тех, кто злоупотребляет алкоголем.



Ранее уже сообщалось, что в период самоизоляции среди россиян резко возпрос спрос на алкоголь. Но не только на него. Как пишет газета «Известия», взлетели продажи препаратов, которые помогают преодолеть последствия похмелья — рост продаж доходил до 164 процентов.



Однако главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предположил, что некоторые препараты от похмелья применяют и при лечении ОРВИ,с чем и связано повышение спроса на них, отмечает телеканал «360».

