Названо главное преимущество алкоголиков в период пандемии
Люди, страдающие от алкоголизма, имеют только одно преимущество в условиях пандемимии коронавируса по сравнению с остальными. У них ограничен круг знакомых — следовательно, и шансов заболеть у них заметно меньше.
Такую точку зрения высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в свщем YouTube-канале. При этом он отметил, что сейчас нет статистики о том, сколько среди зараженных тех, кто злоупотребляет алкоголем.
Ранее уже сообщалось, что в период самоизоляции среди россиян резко возпрос спрос на алкоголь. Но не только на него. Как пишет газета «Известия», взлетели продажи препаратов, которые помогают преодолеть последствия похмелья — рост продаж доходил до 164 процентов.
Однако главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предположил, что некоторые препараты от похмелья применяют и при лечении ОРВИ,с чем и связано повышение спроса на них, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru