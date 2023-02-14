«Нареканий нет»: Турецкие строители не строят дома в России

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу турецких строителей в России после землетрясения в республике. Шлеменков заявил, что на российском строительном рынке турецких компаний немного.

«Особых нареканий к ним нет. Репутация у них достаточно хорошая. Турецкие компании много строили в начале 2000-х годов, а примерно с 2010 года начали уходить. Это было связано со строительным бумом санаториев, домов в республике. Сегодня турецкие компании строят в России в основном гостиницы, промышленные объекты, а жилье почти не строят», - сказал Шлеменков.