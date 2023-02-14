«Нареканий нет»: Турецкие строители не строят дома в России

Строители из Турции чаще строят в России гостиницы и промышленные объекты, сказал НСН Евгений Шлеменков.

Турецкие строители активно работали на российском рынке в начале 2000-х годов, а сейчас они возводят гостиницы и промышленные объекты, заявил вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.

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Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу турецких строителей в России после землетрясения в республике. Шлеменков заявил, что на российском строительном рынке турецких компаний немного.

«Особых нареканий к ним нет. Репутация у них достаточно хорошая. Турецкие компании много строили в начале 2000-х годов, а примерно с 2010 года начали уходить. Это было связано со строительным бумом санаториев, домов в республике. Сегодня турецкие компании строят в России в основном гостиницы, промышленные объекты, а жилье почти не строят», - сказал Шлеменков.

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Собеседник НСН отметил, что претензии к турецким строителям больше касаются качества используемого материала.

«Скорее всего претензии связаны не с плохим строительством, а претензиям к стройматериалам, с тем, что не учитывались сейсмические особенности территорий. Если люди умеют строить в сейсмоопасных зонах, то там требования выше, сложнее технологии. Если дома построены с нарушениями построены, то они разваливаются», - резюмировал Шлеменков.

7 февраля в Турции и Сирии начались землетрясения. Погибли больше 40 тысяч человек, сообщает НСН.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ГенпрокуратураИгорь ТруновСтроительствоТурция
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