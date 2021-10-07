Инфекционист связал рост по COVID c «расслабленностью» россиян
Николай Малышев назвал оправданными дополнительные проверки и штрафы за отсутствие масок на фоне выявления рекордного числа больных с ковидом.
Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал наплевательством ситуацию с ношением масок в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
«Это не то что ощущения, это правдивая констатация фактов. Недаром стали сейчас напоминать о важности ношения масок, проверять, штрафовать. Конечно, люди с одной стороны устали. Но что делать? Расслабились. Такая наша национальная черта. У нас люди побоятся минутку, а потом все – не страшно. Это даже не русский авось. Это наплевательство!» - возмутился специалист.
Днем, 7 октября оперативный штаб сообщил о 27 550 новых заразившихся коронавирусом. Это максимальное значение с начала года. При этом наиболее резкий скачок за сутки произошел в Москве: с 3,5 до почти 5,5 тысячи новых заражений.
«В регионах ограничения будут введены обязательно. По всей видимости, без кардинальных мер справиться не удастся. Необязательно будет введен полный локдаун, но все ограничения, в том числе, самоизоляция и дистанционная работа, неизбежны. Там, где это необходимо, вполне возможно введение режима нерабочих дней. Пожилых людей могут отправить на самоизоляцию, для предприятий вернуть требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. По Москве что-то прогнозировать сложнее. Мне кажется, что сейчас мы идем по израильскому пути. Там тоже наблюдалось резкое повышение, но потом они справились, и я думаю, что мы тоже справимся», - выразил надежду Малышев.
Ранее врач Тимур Пестерев потребовал вернуть QR-коды на фоне возросшей смертности от коронавируса.
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