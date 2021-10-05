Смертельный «насморк». Инфекционист объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России

Рекордные цифры смертности от коронавируса в России связаны с тем, что люди не могут распознать индийский «дельта»-штамм и вовремя не лечатся, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее во вторник в России подтвердили 895 летальных исходов от коронавируса за сутки, что стало максимальным показателем за время пандемии.