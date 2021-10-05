Смертельный «насморк». Инфекционист объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России
Евгений Тимаков сказал НСН, что индийский штамм изменил свои свойства и теперь начинается с насморка и болей в горле.
Рекордные цифры смертности от коронавируса в России связаны с тем, что люди не могут распознать индийский «дельта»-штамм и вовремя не лечатся, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее во вторник в России подтвердили 895 летальных исходов от коронавируса за сутки, что стало максимальным показателем за время пандемии.
«Летальность растет, потому что люди не могут распознать коронавирус, и в первые дни он не лечится по соответствующим протоколам. Любой нормальный среднестатистический человек не будет обращать внимание на насморк, кашель и боль в горле, и не будет применять противовирусные препараты. А индийский штамм изменил свои свойства и начинается именно с насморка и болей в горле. Проходя иммунные барьеры, COVID-19 вызывает большие осложнения. Через 7-8 дней он бьет по внутренним органам. Отсюда вся статистика летальности», - рассказал Тимаков.
При этом он призвал не ориентироваться на цифры количества заболевших, которые, по данным СМИ, несмотря на вакцинацию, могут достигнуть 40 тысяч заражений в сутки.
«Может и 50, и 60, и 70 тысяч на максимуме, это зависит от того, сколько будет продиагностировано. Сейчас вводится обязательное экспресс-тестирование на коронавирус пациентов с ОРВИ. Если раньше тестирование было минимальным, и не все доходили до диагностики, то сейчас эта цифра в разы увеличилась. Соответственно, будет больше количество выявленных случаев. Это абсолютно нормально и абсолютно логично. Если бы тестирование оставалось на уровне, который был раньше, заболеваемость была бы сопоставима с прошлой осенней волной. Но эти официальные цифры не означают количество заболевших. Их количество, как минимум, в 7 раз больше официальной статистики. А вот количество госпитализаций и летальных исходов - это более правдоподобные показатели, на которые нужно ориентироваться. Поэтому не надо смотреть на «волну» и на количество заболевших», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости COVID-19 в стране, назвал эти цифры «очень плохими» и вызывающими обеспокоенность.
Он выразил надежду на рост сознательности россиян в плане понимания необходимости сделать прививку. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле считают хорошими все методы, которые принимаются на региональном уровне для донесения до населения необходимости вакцинироваться от коронавируса.
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