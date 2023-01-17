Иммунолог: Штамм «кракен» не доведет заразившихся до госпитализации
Штамм «кракен» скоро распространится в России, будет большое количество заболевших, однако они не будут нуждаться в госпитализации, отметил в эфире НСН Владимир Болибок.
Клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после контактов с больными коронавирусом и вакцинации, защищает от тяжелого течения штамма «кракен», рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.
Накануне оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 75 регионах. Владимир Болибок отметил, что новый штамм коронавируса «кракен» не вызовет взрывной рост заболевших.
«Сейчас количество заболевших возвращается на тот уровень, который был у нас до Нового года. Говорить о том, что сейчас наблюдается явный рост, нельзя. Но не исключаю, что будут какие-то подвижки. Пришел «кракен», который сейчас начнет распространяться. Но взрывной рост, как было в прошлом году, когда нас посетил «омикрон», сейчас вряд ли будет. Для нас «кракен» - это сочетание двух вариантов «омикрона», которые уже были в России в предыдущих вспышках. В какой-то степени клеточный иммунитет и перекрестный против него будет. Хотя у «кракена» есть свойства иммунного ускользания. Но клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после предыдущих контактов с коронавирусом и вакцинации, защищает от тяжелого течения «кракена». Думаю, что будет относительно большое количество случаев, которые не будут требовать госпитализации», - сказал Болибок.
Он также рассказал, что в этом году россияне начали чаще заболевать сразу двумя или тремя вирусами одновременно, из-за чего количество госпитализаций увеличилось. Болибок подчеркнул, что на сегодняшний день в России циркулирует порядка 60 вирусов, которые активно «атакуют» человека.
«В этом году ситуация у нас не очень благоприятная, потому что у нас одновременно циркулирует большое количество вирусов гриппа, коронавирус и другие болезни. Всего этих зверей насчитывается штук 60, которые на человека нападают. Тут такой конгломерат: до 30% госпитализируемых – это люди, имеющие коронавирус плюс еще что-то, либо грипп и еще что-то. А 11% из тех, кто госпитализируется, имеют три и более совместных вирусных инфекций. Вирусы нападают широким фронтом, ищут чувствительных людей и атакуют их. Таких пациентов достаточно много, поэтому количество госпитализаций достаточно высокое», - резюмировал Болибок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитета, полученного после перенесенного коронавируса или вакцинации, может не хватить при «кракене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, со ссылкой на данные зарубежных ученых она рассказала, что «кракен» не стал более тяжелым или более смертельным вариантом коронавируса.
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