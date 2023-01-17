Иммунолог: Штамм «кракен» не доведет заразившихся до госпитализации

Накануне оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 75 регионах. Владимир Болибок отметил, что новый штамм коронавируса «кракен» не вызовет взрывной рост заболевших.

«Сейчас количество заболевших возвращается на тот уровень, который был у нас до Нового года. Говорить о том, что сейчас наблюдается явный рост, нельзя. Но не исключаю, что будут какие-то подвижки. Пришел «кракен», который сейчас начнет распространяться. Но взрывной рост, как было в прошлом году, когда нас посетил «омикрон», сейчас вряд ли будет. Для нас «кракен» - это сочетание двух вариантов «омикрона», которые уже были в России в предыдущих вспышках. В какой-то степени клеточный иммунитет и перекрестный против него будет. Хотя у «кракена» есть свойства иммунного ускользания. Но клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после предыдущих контактов с коронавирусом и вакцинации, защищает от тяжелого течения «кракена». Думаю, что будет относительно большое количество случаев, которые не будут требовать госпитализации», - сказал Болибок.

Он также рассказал, что в этом году россияне начали чаще заболевать сразу двумя или тремя вирусами одновременно, из-за чего количество госпитализаций увеличилось. Болибок подчеркнул, что на сегодняшний день в России циркулирует порядка 60 вирусов, которые активно «атакуют» человека.