«Нам никто не помог!»: Власти Клина «спасли» жертв наводнения фейковым фото

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В июле мы получили новые ответы от Воробьева и Кондратьева. Так, краснодарский губернатор пообещал НСН повысить зарплаты водителям «скорой помощи» в Гулькевичах, где удалось избежать массовых увольнений. Правда, пока повышение небольшое, всего на 5 тыс. рублей. Основной пересмотр зарплат запланирован на октябрь, ну а сейчас водители ждут 12 августа. В день зарплаты они решат, что делать дальше, ну а пока «скорая помощь» в стотысячном регионе продолжает работать.

«Было выделено больше денег, но они потратили 4 млн рублей на диспансеризацию, где-то 1,5 млн на моющие средства. Эти деньги пришли специально под водителей, а их начали тратить в разные места, в разнобой. Можно было добавить и 7 и 8 , и 10 тысяч, это уже на усмотрение, но обошлись пятью, и зарплата в среднем где-то 28», - рассказала НСН представитель водителей Галина Кулик.

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Изучив ситуацию в подмосковном Молоково, где более 1200 детей учатся в школе вместимостью 420 человек, губернатор Воробьев пообещал НСН, что в этом году наконец введут в эксплуатацию «вечно строящийся» новый корпус для начальных классов. По оценке властей Ленинского городского округа, большинство работ в новом корпусе выполнены на 95-100%, правда, пока непонятно, заработает ли он к 1 сентября.

Кроме того, людям пообещали построить за два года две школы на две тысячи учеников в соседнем Мисайлово. В ином случае там просто не хватит букв для названия классов.

«Это, конечно, прекрасно, только они строят школы не в самом Мисайлово, а в пригороде Лесное. У них сейчас на четыре очереди одна школа, а на каждую очередь по две тысячи квартир. У меня у подружки дочка закончила первый «О», 32 человека в классе, и это не последняя буква», - рассказала НСН одна из мам, дети которой учатся в Молоково.

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Ну а мы тем временем обратили внимание подмосковного губернатора на вопиющую ситуацию в городе Клин. Там после сильного дождя затопило дома в частном секторе. Несмотря на многочисленные обращения, к людям никто не пришел на помощь, они сами три дня откачивали воду из домов и с участков, а местные власти сфотографировали это и выдали в соцсетях за свою «работу».

«Мы звонили в МЧС, в "112", пообещали помочь. Первый раз я звонила в полдевятого утра, перезваниваю в четыре часа и спрашиваю, что это за игнорирование просьб граждан? Я не одна звонила, звонили все мы, кто пострадал. Мне ответили, что в первую очередь оказывают помощь муниципальным учреждениям, спасают от воды детский садик, а частному сектору будем помогать потом. "Потом" к нам никто не пришел, мы начали сами себя спасать и собственными силами все откачали. Сначала из ливневки откачивали, потом из-под дома, из пожарного пруда (пруд весь выкачали), а теперь сушим дом, поскольку у меня была вода выше пола. К нам никто не приехал и никто не помог. При этом сфотографировали наш насос, который качает воду, и написали "затопление устранено"». - рассказала НСН пенсионерка Ольга Карелина.