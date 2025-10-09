«Наломают дров!»: Вассерман предрек Узбекистану крах, если ИИ заменит чиновников
Искусственный интеллект сегодня не способен заменить чиновников, прежде чем правительство Узбекистана одумается, страна переживет множество неприятностей, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Нейросети сегодня не способны к самостоятельному мышлению, замена чиновников на искусственный интеллект приведет к множеству критических ошибок, которые впоследствии придется очень долго исправлять. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
В Узбекистане за счет внедрения искусственного интеллекта к 1 ноября сократят 2141 чиновника, соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Сокращения коснутся налогового комитета, министерства водного хозяйства, министерства сельского хозяйства, министерства юстиции, а также министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Вассерман выступил против инициативы главы Узбекистана.
«Хочу выразить свои глубокие соболезнования народу Узбекистана, потому что такие дрова, какие могут наломать нынешние имитаторы интеллекта, ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не наломает. Боюсь, что до того, как руководство Узбекистана спохватится и отыграет назад, республика успеет испытать очень много неприятностей. Имитаторам интеллекта сегодня нельзя поручить даже двор подметать. Я неоднократно сталкивался с самыми разными применениями имитаторов интеллекта. За то время, которое уходит на проверку результатов их деятельности и устранение хотя бы самых очевидных ошибок, можно было бы сделать несравненно больше», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН подчеркнул, что не допустит повторения российским правительством ошибок узбекских коллег.
«Лично я сделаю все от меня зависящее, чтобы не пустить Россию на этот катастрофический путь. К счастью, я не один такой, так что очень надеюсь, что розовые мечты наших цифровизаторов так и останутся розовыми мечтами. Интеллект — это то, что способно обучаться самостоятельно, самостоятельно строить мысленные модели на основе самостоятельно изучаемых материалов, ставить себе цели, искать пути достижения этих целей, сравнивать результаты с исходными замыслами и корректировать мысленные модели на основе этой разницы. Нынешние имитаторы интеллекта учатся на наборах данных, подобранных и классифицируемых людьми. Ставят им цели и оценивают результаты достижений люди. Как создать систему, способную обучаться самостоятельно, пока никто не знает. Предположения на эту тему есть, но они вызывают больше сомнений, чем энтузиазма», — отметил парламентарий.
В заключение Вассерман указал на то, что нейросети постепенно лишают людей собственного интеллекта, причем это невосполнимая потеря.
«Нынешние имитаторы интеллекта успешно выполняют три работы — они очень хорошо умеют врать, например, сочинять ссылки на заведомо несуществующие документы для обоснования своей точки зрения, они умеют очень тщательно уничтожать всякие следы авторского стиля при редактировании текста и очень хорошо умеют сочинять правдоподобные басни о том, почему они врут. Также они очень хорошо отучают людей думать. Доказано, что специалист, пользующийся имитаторами интеллекта, довольно быстро утрачивает часть собственного интеллекта, причем впоследствии эта часть так и не восстанавливается», — подытожил он.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что литераторы могут использовать нейросети для проверки орфографии и пунктуации, однако, по его мнению, не стоит обращаться к искусственному интеллекту за новыми идеями для книг.
