Нейросети сегодня не способны к самостоятельному мышлению, замена чиновников на искусственный интеллект приведет к множеству критических ошибок, которые впоследствии придется очень долго исправлять. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

В Узбекистане за счет внедрения искусственного интеллекта к 1 ноября сократят 2141 чиновника, соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Сокращения коснутся налогового комитета, министерства водного хозяйства, министерства сельского хозяйства, министерства юстиции, а также министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Вассерман выступил против инициативы главы Узбекистана.

«Хочу выразить свои глубокие соболезнования народу Узбекистана, потому что такие дрова, какие могут наломать нынешние имитаторы интеллекта, ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не наломает. Боюсь, что до того, как руководство Узбекистана спохватится и отыграет назад, республика успеет испытать очень много неприятностей. Имитаторам интеллекта сегодня нельзя поручить даже двор подметать. Я неоднократно сталкивался с самыми разными применениями имитаторов интеллекта. За то время, которое уходит на проверку результатов их деятельности и устранение хотя бы самых очевидных ошибок, можно было бы сделать несравненно больше», — сказал Вассерман.