Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Нобелевскую премию 2025 года по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом со ссылкой на Нобелевский комитет сообщает RT.

Путина назвали единственным кандидатом на Нобелевскую премию мира

Отмечается, что «дальновидное творчество» писателя подтверждает силу искусства «посреди апокалиптического ужаса».

«Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескными излишествами», - говорится в сообщении.

В 2024 году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ЛитератураНобелевская ПремияНобелевская Премия По Литературе

Горячие новости

Все новости

партнеры