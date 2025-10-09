Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Нобелевскую премию 2025 года по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом со ссылкой на Нобелевский комитет сообщает RT.
Отмечается, что «дальновидное творчество» писателя подтверждает силу искусства «посреди апокалиптического ужаса».
«Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескными излишествами», - говорится в сообщении.
В 2024 году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аграрии объяснили причины кадрового голода в сельском хозяйстве
- Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи
- В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в России
- Откладывать некуда: Россияне спешат купить машину перед повышением утильсбора
- Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана
- Ученый призвал коллег перестать «топить» Санкт-Петербург
- «Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев
- Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
- Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
- «Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru