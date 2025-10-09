Аграрии объяснили причины кадрового голода в сельском хозяйстве

Субсидии фермеров в странах ЕС в 20 раз больше в расчете на Га, чем в российском сельском хозяйстве, заявил НСН глава СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Акатьев.

Низкая зарплата и недостаточная помощь государства – главные причины дефицита кадров в сельском хозяйстве. Об этом в комментарии НСН заявил председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее заявила, что ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в кадрах составляет 160 тысяч человек. По её словам, эта цифра включает замещение уходящих работников (около 150 тысяч в год) и дополнительное количество для достижения плановых показателей роста в отрасли. По словам Лут, в основном в АПК требуются представители рабочих профессий, однако есть потребность и в специалистах новых профессий. По мнению министра, кадровые вопросы может помочь решить цифровизация.

«У нас зарплата меньше, чем в любой другой отрасли. Кроме того, вопрос поддержки со стороны государства. Например, я был в Германии, Голландии, там государство помогает фермерам субсидиями, у нас тоже есть такая помощь. Однако в расчете на один гектар субсидии в странах Евросоюза в 20 раз больше, чем в российском сельском хозяйстве. Отсюда и все беды», - пояснил собеседник НСН.

По словам Владимира Акатьева, кадровый дефицит помогают восполнять приезжие из-за рубежа, однако недавние решения об ужесточении миграционной политики вызвали проблемы и в этом плане.

«Мигранты у нас работают – некоторые пять, семь лет приезжают сезонно. Однако где-то полгода назад возникла проблема – они едут к нам на работу, а их на границе без объяснения причин разворачивают обратно. Сейчас модно стало говорить, что приезжие нам не нужны, но без них тоже очень плохо. У нас очень много ручного труда, на который граждане России и за большие деньги не идут, а иностранцы были у нас палочкой-выручалочкой», - отметил аграрий.

Что касается цифровизации, то, по словам Акатьева, это направление актуально для больших хозяйств.

«Там могут быть свои айтишники, другие профильные специалисты. Если же говорить про малый и средний бизнес в сельском хозяйстве, это направление развития, как правило, недоступно – нет просто людей, которые этим бы занимались», - почеркнул эксперт.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мясники, пекари, молочники, рыбопромышленники и другие отраслевые ассоциации, связанные с производством продуктов питания, выступили против законопроекта о «российской полке». Он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыМинсельхозСельское Хозяйство

