«У нас зарплата меньше, чем в любой другой отрасли. Кроме того, вопрос поддержки со стороны государства. Например, я был в Германии, Голландии, там государство помогает фермерам субсидиями, у нас тоже есть такая помощь. Однако в расчете на один гектар субсидии в странах Евросоюза в 20 раз больше, чем в российском сельском хозяйстве. Отсюда и все беды», - пояснил собеседник НСН.

По словам Владимира Акатьева, кадровый дефицит помогают восполнять приезжие из-за рубежа, однако недавние решения об ужесточении миграционной политики вызвали проблемы и в этом плане.

«Мигранты у нас работают – некоторые пять, семь лет приезжают сезонно. Однако где-то полгода назад возникла проблема – они едут к нам на работу, а их на границе без объяснения причин разворачивают обратно. Сейчас модно стало говорить, что приезжие нам не нужны, но без них тоже очень плохо. У нас очень много ручного труда, на который граждане России и за большие деньги не идут, а иностранцы были у нас палочкой-выручалочкой», - отметил аграрий.