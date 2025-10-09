Аграрии объяснили причины кадрового голода в сельском хозяйстве
Субсидии фермеров в странах ЕС в 20 раз больше в расчете на Га, чем в российском сельском хозяйстве, заявил НСН глава СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Акатьев.
Низкая зарплата и недостаточная помощь государства – главные причины дефицита кадров в сельском хозяйстве. Об этом в комментарии НСН заявил председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее заявила, что ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в кадрах составляет 160 тысяч человек. По её словам, эта цифра включает замещение уходящих работников (около 150 тысяч в год) и дополнительное количество для достижения плановых показателей роста в отрасли. По словам Лут, в основном в АПК требуются представители рабочих профессий, однако есть потребность и в специалистах новых профессий. По мнению министра, кадровые вопросы может помочь решить цифровизация.
«У нас зарплата меньше, чем в любой другой отрасли. Кроме того, вопрос поддержки со стороны государства. Например, я был в Германии, Голландии, там государство помогает фермерам субсидиями, у нас тоже есть такая помощь. Однако в расчете на один гектар субсидии в странах Евросоюза в 20 раз больше, чем в российском сельском хозяйстве. Отсюда и все беды», - пояснил собеседник НСН.
По словам Владимира Акатьева, кадровый дефицит помогают восполнять приезжие из-за рубежа, однако недавние решения об ужесточении миграционной политики вызвали проблемы и в этом плане.
«Мигранты у нас работают – некоторые пять, семь лет приезжают сезонно. Однако где-то полгода назад возникла проблема – они едут к нам на работу, а их на границе без объяснения причин разворачивают обратно. Сейчас модно стало говорить, что приезжие нам не нужны, но без них тоже очень плохо. У нас очень много ручного труда, на который граждане России и за большие деньги не идут, а иностранцы были у нас палочкой-выручалочкой», - отметил аграрий.
Что касается цифровизации, то, по словам Акатьева, это направление актуально для больших хозяйств.
«Там могут быть свои айтишники, другие профильные специалисты. Если же говорить про малый и средний бизнес в сельском хозяйстве, это направление развития, как правило, недоступно – нет просто людей, которые этим бы занимались», - почеркнул эксперт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мясники, пекари, молочники, рыбопромышленники и другие отраслевые ассоциации, связанные с производством продуктов питания, выступили против законопроекта о «российской полке». Он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аграрии объяснили причины кадрового голода в сельском хозяйстве
- Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи
- В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в России
- Откладывать некуда: Россияне спешат купить машину перед повышением утильсбора
- Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана
- Ученый призвал коллег перестать «топить» Санкт-Петербург
- «Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев
- Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
- Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
- «Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru