Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — пояснила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Таким образом, налоговая служба в течение трех дней с момента запроса получит из банка копии паспортов клиентов, образцы подписей и оттисков печатей, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие. Об этом пишет Газета.ru.

Кроме того, предоставление информации в налоговую службу о бенефициарах, представителях клиента и выгодоприобретателях, а также об отдельных финансовых операциях также станет обязательным для банковских организаций, отмечают «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать предложения представителей бизнеса о корректировке налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций. Таким образом глава государства подвёл итоги совещания о мерах по повышению активности привлечения капиталовложений.

