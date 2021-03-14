Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне
В России расширенный доступ к банковской тайне налоговая служба получит с 17 марта. Нововведение связано с повышением контроля за денежными потоками, сообщает РИА Новости.
«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — пояснила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Таким образом, налоговая служба в течение трех дней с момента запроса получит из банка копии паспортов клиентов, образцы подписей и оттисков печатей, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие. Об этом пишет Газета.ru.
Кроме того, предоставление информации в налоговую службу о бенефициарах, представителях клиента и выгодоприобретателях, а также об отдельных финансовых операциях также станет обязательным для банковских организаций, отмечают «Известия».
Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать предложения представителей бизнеса о корректировке налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций. Таким образом глава государства подвёл итоги совещания о мерах по повышению активности привлечения капиталовложений.
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