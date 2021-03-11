Путин поручил стимулировать инвестиции налоговым законодательством
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать предложения представителей бизнеса о корректировке налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций. Таким образом глава государства подвёл итоги совещания о мерах по повышению активности привлечения капиталовложений.
По словам Путина, речь не идёт о каких-то кардинальных изменениях, однако отворачиваться от идей предпринимательского сообщества не надо. Он подчеркнул, что система мер в этой сфере должна стимулировать компании направлять свою прибыль на финансирование инвестиционных проектов в стране.
Как подчеркнул президент, необходимо воспользоваться благоприятной конъюнктурой, которая складываются для российских компаний на глобальных рынках, для запуска проектов, значимых для отраслей и регионов и страны в целом.
Путин потребовал от Федеральной налоговой службы обеспечить мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и ежеквартально докладывать о динамике соответствующих процессов.
Кроме того, президент поставил правительству задачу разработать новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния. На эту работу Владимир Путин отвёл месяц.
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