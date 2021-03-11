Путин поручил стимулировать инвестиции налоговым законодательством

Как подчеркнул президент, необходимо воспользоваться благоприятной конъюнктурой, которая складываются для российских компаний на глобальных рынках, для запуска проектов, значимых для отраслей и регионов и страны в целом.

Путин потребовал от Федеральной налоговой службы обеспечить мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и ежеквартально докладывать о динамике соответствующих процессов.

Кроме того, президент поставил правительству задачу разработать новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния. На эту работу Владимир Путин отвёл месяц.

