Путин поручил стимулировать инвестиции налоговым законодательством

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать предложения представителей бизнеса о корректировке налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций. Таким образом глава государства подвёл итоги совещания о мерах по повышению активности привлечения капиталовложений.

По словам Путина, речь не идёт о каких-то кардинальных изменениях, однако отворачиваться от идей предпринимательского сообщества не надо. Он подчеркнул, что система мер в этой сфере должна стимулировать компании направлять свою прибыль на финансирование инвестиционных проектов в стране.

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Как подчеркнул президент, необходимо воспользоваться благоприятной конъюнктурой, которая складываются для российских компаний на глобальных рынках, для запуска проектов, значимых для отраслей и регионов и страны в целом.

Путин потребовал от Федеральной налоговой службы обеспечить мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и ежеквартально докладывать о динамике соответствующих процессов.

Кроме того, президент поставил правительству задачу разработать новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния. На эту работу Владимир Путин отвёл месяц.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НалогиИнвестицииПутин
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