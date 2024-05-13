«Накопительный эффект»: Основатель «Теремка» объяснил повышение цен на позиции меню

Собеседник НСН добавил, что на фоне роста стоимости продуктов питания сеть ресторанов не идет по пути уменьшения порции или замены ингредиентов на более дешевые аналоги.

«Есть вариант снижения качества работы, например, выбирать более дешевые продукты. Это приведет к проблемам в работе компании, потере лояльных клиентов, поэтому таким путем мы никогда не идем. Уменьшение порции – тоже верный путь к банкротству компании. Мы никогда этим не занимались», - заключил он.

Ранее сообщалось, что снижение популярности бургерных у россиян вынуждает владельцев таких заведений тестировать новый формат. Так, сеть Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню, начав с заведения на Арбате в центре Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».

