«Накопительный эффект»: Основатель «Теремка» объяснил повышение цен на позиции меню
Замена ингредиентов на более дешевые аналоги и сокращение порции может привести компанию к банкротству, заявил НСН Михаил Гончаров.
С постоянным ростом цен на продукты повышение стоимости отдельных позиций в меню неизбежно, при этом рестораторы не заинтересованы в падении качества блюд и потере лояльной аудитории, сказал НСН основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
Рост расходов на продукты питания, зарплаты сотрудников, аренду и логистику привел к тому, что стоимость бизнес-ланчей в ресторанах крупных городов России за год выросла в среднем на 7%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков 2ГИС. По данным издания, частично сдерживать цены заведениям позволяет сокращение порций или замена ингредиентов. Гончаров подтвердил, что в текущей ситуации рестораторы вынуждены повышать стоимость блюд.
«Мы ежемесячно подводим итоги роста наших расходов и принимаем решение, будут ли по итогу месяца повышены цены. Но раз в месяц повышения у нас нет, оно происходит с накопительным эффектом. В первую очередь, увеличивается стоимость продукции, ингредиенты которой подорожали. Рост общих расходов, таких как коммунальные платежи, зарплаты сотрудников, налоги, равномерно распределяется по всем позициям меню. Повышение цен – процесс на уровне макроэкономики. Предприятие просто плывет по течению, прогнозировать что-то или влиять на ситуацию мы не можем. Наши поставщики в такой же ситуации», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что на фоне роста стоимости продуктов питания сеть ресторанов не идет по пути уменьшения порции или замены ингредиентов на более дешевые аналоги.
«Есть вариант снижения качества работы, например, выбирать более дешевые продукты. Это приведет к проблемам в работе компании, потере лояльных клиентов, поэтому таким путем мы никогда не идем. Уменьшение порции – тоже верный путь к банкротству компании. Мы никогда этим не занимались», - заключил он.
Ранее сообщалось, что снижение популярности бургерных у россиян вынуждает владельцев таких заведений тестировать новый формат. Так, сеть Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню, начав с заведения на Арбате в центре Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СПб Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами
- Андрей Белоусов обозначил задачи для Минобороны
- В Казахстане задержали россиянина, более 20 лет разыскиваемого за мошенничество
- Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей
- Для шоу «Светлаков+» придумали четыре новых персонажа
- Голикова: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни достигла 61,4 года
- ФНС доначислила 500 млн рублей налогов сети «АндерСон»
- МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
- Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 1,484 трлн рублей
- Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru